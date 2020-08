Michaela Coel – connue pour l’émission Netflix Chewing Gum – a également créé la série 2020 HBO I May Destroy You. La nouvelle série devient très sombre et réelle sur les traumatismes sexuels. Pourquoi était-il important pour Coel d’écrire sur le sujet de I May Destroy You?

Michaela Coel dans Je peux te détruire | Natalie Seery / HBO

Le créateur et acteur principal de la série HBO «I May Destroy You» discute des épisodes déchirants

Dans une récente interview de Fresh Air avec l’animateur de radio NPR Terry Gross, l’écrivain / acteur Michaela Coel a parlé de l’écriture de l’histoire de I May Destroy You – ainsi que de la véritable histoire derrière la série HBO. Pourquoi voulait-elle écrire sur la violence sexuelle?

«Je pense qu’au début je voulais écrire à ce sujet parce que c’était arrivé», dit-elle. Coel a puisé dans son traumatisme personnel lorsqu’il a écrit I May Destroy You. «Et j’ai l’habitude d’écrire une sorte de pièce inspirée de la réalité, que ce soit de la poésie ou de la musique, une pièce de théâtre pour une seule femme ou une émission de télévision.»

CONNEXES: Jodie Comer pense que Michaela Coel et Phoebe Waller-Bridge dirigent l’avenir de la télévision

Coel a poursuivi, notant à quel point les thèmes de I May Destroy You sont déchirants:

Et parce que je l’ai trouvé si énorme dans ma vie, il m’a semblé naturel de l’écrire. Mais alors que je commençais à penser à faire cela, d’autres personnes ont commencé à partager leurs histoires avec moi, des amis, des amis d’amis. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient une sorte d’expérience liée à la mienne impliquant le consentement. Et il y avait tellement de façons différentes d’explorer le consentement et comment il nous affecte aujourd’hui.

Michaela Coel compare son parcours à l’écriture de son personnage dans l’émission télévisée

Gross a également interrogé la star de I May Destroy You sur l’ère actuelle des rencontres, en particulier en ce qui concerne les applications.

«… Il y a un élément de risque à se brancher avec quelqu’un que vous rencontrez dans un bar, ce qui se produit évidemment depuis longtemps», a expliqué Coel. Elle a exploré la nature addictive de la technologie et des médias sociaux dans I May Destroy You. Coel a continué sur Fresh Air:

Je m’intéresse aux aspects technologiques de la façon dont nous nous connectons et à la manière dont les applications sont potentiellement conçues pour nous permettre de rester en contact avec l’application, et donc en permanence avec des tas de personnes différentes. Et plus vous vous engagez, plus vous avez peut-être des moments incroyables, plus vous avez des moments terribles, car l’application veut que vous soyez accro.

Weruche Opia, Michaela Coel et Harriet Webb dans I May Destroy You Saison 1 Episode 12 | Natalie Seery / HBO

CONNEXES: Michaela Coel vient de révéler pourquoi elle a refusé de signer un accord avec Netflix pour « Je peux vous détruire »

Interrogée sur ce qu’elle pensait de cette période de sa vie, Coel a relié ses sentiments à I May Destroy You.

«Hé, je pense que mes pensées sont très similaires à quand Arabella prend toutes ces drogues et est escortée chez elle en toute sécurité», a-t-elle répondu. «Je dis:« Eh bien, hé, tu sais, c’est bien que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé et que je vais bien. »»

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez la hotline téléphonique nationale RAINN pour les agressions sexuelles au 1-800-656-4673 pour entrer en contact avec un membre du personnel formé d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.