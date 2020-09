Paul Mescal reçoit des DM « intenses » sur les réseaux sociaux.

L’acteur est devenu célèbre avec Connell dans «Normal People» mais il admet qu’il s’est senti «objectivé» après le succès de la série de la BBC.

Il a déclaré: « Je me suis senti objectivé après ‘Normal People’. C’est normal, étant donné l’intimité de mes scènes, mais cela ne facilite pas les choses. Je n’ose pas lire certains des messages intenses que je reçois. Mais ce n’est pas le cas. assez pour me mettre hors de l’industrie. Le pouvoir de la chaîne de Connell était complètement inattendu. Et un peu effrayant! C’est devenu cet être totémique qui vivait en dehors du spectacle.

Et Paul admet qu’il n’a presque pas commencé à jouer, envisageant de rejoindre l’armée alors qu’il n’avait que 16 ans.

S’adressant au magazine Elle, il a ajouté: « J’ai failli rejoindre l’armée à 16 ans. Mais mon amour pour le football gaélique et le théâtre m’ont retenu en Irlande. En 11e année, j’ai joué le rôle principal dans The Phantom Of The Opera et je suis tombé sur scène. Je n’aurais jamais imaginé qu’Andrew Lloyd Webber me demanderait un jour de faire un chant, comme il l’a fait cet été. »

Pendant ce temps, Paul avait précédemment insisté sur le fait que son statut de sex-symbol ne durerait pas.

L’acteur de 24 ans a déclaré: « C’est très avant-gardiste, évidemment. J’essaie de ne pas trop y penser honnêtement parce que je ne pense pas que ce soit particulièrement utile … Ce n’est pas permanent, c’est une chose temporaire je pense. »

Paul a été nominé pour un Emmy dans la catégorie Meilleur acteur principal dans une série limitée aux côtés de Hugh Jackman et Mark Ruffalo et il trouve «surréaliste» de rivaliser avec ses héros.

Il a expliqué: « Il y a eu des tonnes de personnes qui ont contacté. Celui récemment, je pense qu’il y a deux ou trois semaines, Hugh Jackman l’a contacté et je suis un grand, super fan de lui. Il a envoyé le plus beau courriel et maintenant Je me pince un peu d’être nominé dans la même catégorie que lui et ça me semble vraiment surréaliste. «