Les gens peuvent dire ce qu’ils disent de Pete Davidson, mais lui et son meilleur ami Colson Baker se connaissent vraiment.

Ils l’ont prouvé dans une vidéo filmée pour Netflix. Le clip du Best Friend Challenge montre Baker et Davidson répondant à 23 questions les uns sur les autres. Ils écrivent les réponses sur des tableaux blancs, mais ne se montrent pas pendant qu’ils écrivent. Ensuite, lorsqu’ils ont terminé, ils ont comparé les réponses. Davidson et Baker ont plutôt bien fait. Ils semblent vraiment se connaître, jusque dans leurs routines et leurs emojis préférés.

Ils n’ont pas tout bien fait, mais cela n’a pas empêché Davidson de jeter un peu d’ombre sur Kylie Jenner et Travis Scott à la fin de son clip.

Pete Davidson dit que Kylie Jenner et Travis Scott se connaissent à peine

Travis Scott et Kylie Jenner

À la fin de sa vidéo, Davidson regarde la caméra et dit qu’il pense que Baker et lui ont bien fait. Comme il le dit, «Je sais que ce n’est pas un truc de Travis et Kylie où ils se disent:« Même si nous sommes ensemble mais je ne sais pas pour vous! »Nous sommes de vrais potes.»

Davidson faisait référence à une vidéo similaire que Kylie et Scott ont faite en 2018. Ils étaient ensemble à l’époque, et ils avaient déjà accueilli bébé Stormi.

La vidéo de Kylie et Scott a été enregistrée pour GQ. Les deux se sont assis en face l’un de l’autre, et elle a posé des questions à Scott sur elle-même. Il a répondu, puis des graphiques à l’écran ont indiqué si ses réponses étaient bonnes ou mauvaises.

Vraisemblablement, quelqu’un sur le plateau a également donné à Scott un indice sur la façon dont il allait, car il continue de regarder derrière la caméra pendant le clip. Malheureusement, leur défi n’a pas été aussi bien que celui de Baker et Davidson.

Kylie Jenner et Travis Scott ne semblaient pas s’être rencontrés auparavant dans leur interview

L’interview de Kylie et Scott était tout simplement maladroite. Premièrement, les deux n’ont aucune chimie. Davidson et Baker semblaient avoir plus de relations que Kylie et Scott, et les deux derniers ont un enfant ensemble. Baker et Davidson ne sont que des frères, ils ne devraient pas être plus unis qu’un couple comme Scott et Kylie.

Deuxièmement, Scott ne semblait pas en savoir beaucoup sur Kylie. Il était peut-être sous pression, et pour être honnête, certaines des questions étaient difficiles. Mais Scott ne pouvait pas se souvenir des noms des chiens de Kylie. Les deux vivaient ensemble à l’époque, avec lesdits chiens. Kylie avait quatre chiots à l’époque et Scott ne pouvait se souvenir que de Norman.

Kylie lui a donné amplement l’occasion de deviner et a essayé de donner des indices à Scott, mais il ne se souvenait toujours d’aucun chien à part Norman.

Il ne connaissait aucun des passe-temps de Kylie et, dans un cas triste, semblait la confondre avec sa sœur Kendall. Les fans ont tout de suite compris son erreur, prouvant que les partisans de Kylie en savent peut-être plus sur elle que Scott.

Les fans sont d’accord avec Pete Davidson

Les fans de Reddit pensent que Davidson avait raison à propos de l’interview de Kylie et Scott. Certains des commentaires sur la vidéo YouTube étaient assez critiques à l’égard de Scott et de son manque de connaissances sur Kylie.

Un commentateur de YouTube a remarqué que Scott avait confondu le tatouage des lèvres de Kendall avec Kylie, ce qui n’est pas un bon signe pour leur relation. «Ce moment gênant où il a dit qu’elle avait un tatouage sur la lèvre alors qu’en fait, c’est Kendall.»

Un autre intervenant a souligné à quel point ils semblaient mal à l’aise avec cette grande analogie: «Ils agissent comme ces enfants maladroits qui se sont réunis pour un projet scolaire.»

Les fans de Reddit pensaient également que Kylie et Scott étaient mal à l’aise ensemble. Mais le seul couple qui semble travailler est Davidson et Baker. Comme l’a commenté un Redditor, « Ces deux-là sont si mignons. »