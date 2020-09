« Maintenant, je me sens plus mince, je me sens plus coupée, je sens que j’ai beaucoup plus d’énergie. »

Peter Facinelli a révélé qu’il avait perdu 30 livres pendant la quarantaine du coronavirus.

En s’adressant à PEOPLE mardi, l’acteur a expliqué comment il avait atteint son nouveau mode de vie sain et avait pu se mettre «physiquement en meilleure forme que [he’s] jamais été. »

.

Bradley Cooper parle de mise en quarantaine avec sa mère et sa fille

Voir l’histoire

« Tout est en quelque sorte fermé en ce moment et je voulais me concentrer sur moi-même », a déclaré Facinelli, 46 ans. « J’ai donc beaucoup médité, beaucoup lu et beaucoup grandi personnellement et je voulais juste voir physiquement si je pouvais être aussi en forme que possible. «

Avant sa perte de poids, la star de « Twilight » a déclaré qu’il ne se sentait pas en surpoids, mais il a admis qu’il se sentait « paresseux ». Pour perdre du poids, Facinelli a révélé qu’il avait simplement mangé des repas plus sains et éliminé les aliments à emporter et le sucre.

« Maintenant je me sens plus mince, je me sens plus coupé, je sens que j’ai beaucoup plus d’énergie », a-t-il déclaré à la publication.

Mardi également, Facinelli a fait ses débuts avec son physique tonique, partageant une photo torse nu sur Instagram. Le cliché, dans lequel l’acteur de « Nurse Jackie » s’est déshabillé jusqu’à son slip, fait partie de sa collaboration avec la Prostate Cancer Foundation et la marque de sous-vêtements masculins Nic Tailor.

Facinelli, dont le frère et l’oncle avaient tous deux un cancer de la prostate, a déclaré que c’était juste « au bon moment » que sa perte de poids coïncidait avec le lancement de la campagne, qui a lieu au cours du mois de septembre.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

La campagne comprend un défi sur les réseaux sociaux dans lequel des hommes publient une photo en sous-vêtements ou en maillot de bain et taguent trois de leurs amis masculins pour faire de même.

«J’espère que cela a attiré votre attention», a écrit Facinelli sur sa photo torse nu ci-dessus. « Septembre est le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. Aujourd’hui, je lance la campagne #NicTailorNoPants en partenariat avec @prostatecancerfoundation sponsorisée par Nic Tailor Underwear pour amener les hommes à parler de leur santé de la prostate. »

«À TOUS les gars là-bas: Voici la mission: Pour aider à sensibiliser, veuillez poster un selfie dans vos sous-vêtements ou maillot de bain et étiqueter 3 autres hommes pour qu’ils fassent de même en utilisant #NicTailorNoPants et en taguant @prostatecancerfoundation», a-t-il poursuivi. « Amusez-vous et personnalisez-le. Affichez votre tenue de zoom sans pantalon, ou [sic] Maillot de bain d’été, ou Risky Business avec un bouton vers le bas et des whities serrés. Je sais que c’est une question vulnérable … mais c’est une conversation vulnérable et nous devons la lancer. «

Facinelli est allé demander aux femmes « d’encourager vos hommes à le faire. Et à se faire dépister ».

Instagram

John Travolta danse avec sa fille « en mémoire » de Kelly Preston

Voir l’histoire

« Votre message et la sensibilisation pourraient sauver des vies. Le cancer de la prostate est silencieux et affecte plus de 14 millions d’hommes dans le monde. Mon propre père l’a attrapé tôt et a survécu. », At-il ajouté. «S’il vous plaît, prenez votre santé en main. Passez des examens annuels. Attrapez-le tôt. Et aidons à soutenir la Fondation du cancer de la prostate et à mettre fin au cancer de la prostate. en cours. Il vous suffit de publier votre photo et d’en taguer 3. #NicTailorNoPants «

Facinelli a ensuite tagué plusieurs amis masculins dont sa co-star de « Twilight », Kellan Lutz, ainsi que Lance Bass, Jerry O’Connell et Ryan Seacrest.

« Le but de la campagne est d’amener les hommes à parler de leur santé de la prostate, ce qui n’est pas vraiment facile pour beaucoup de gens, et de cette manière amusante », a déclaré Facinelli à PEOPLE. « Ça n’a pas à être sexy. Ça pourrait être juste toi et une chemise de travail, des sous-vêtements et toi [tag] trois de vos amis. «

« Ce n’est pas une conversation confortable pour les hommes », a-t-il ajouté plus tard. « C’est une chose vulnérable d’aller chez le médecin et de vérifier votre prostate et de faire des tests, mais c’est important. »

« En vieillissant, je commence à me dire que je dois passer des contrôles annuels », a expliqué Facinelli. « Ce n’est pas quelque chose auquel tu penses quand tu es plus jeune. J’espère que [campaign] jette un éclairage dessus et sauve des vies. «

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Instagram