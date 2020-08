«Il nous possède littéralement», dit le pro «DWTS» de son fils. « Quel sommeil? Les gens dorment-ils vraiment? »

Artem Chigvintsev s’ouvre sur la vie de nouveau papa.

En apparaissant sur « Good Morning America » ​​lundi, le danseur professionnel a jailli sur son fils nouveau-né et Nikki Bella, révélant que le petit garçon a réveillé la star de « Total Bellas » « toutes les heures et demie » pour manger.

OMG! @artemchigvintse (et son nouveau papa) revient sur la piste de danse sur @DancingABC! Voir la liste complète des pros ici: https://t.co/aOIgnLMpX3#DWTS pic.twitter.com/RsMPO9kls8 – Good Morning America (@GMA) 24 août 2020

« Cela a été le sentiment le plus incroyable et Nicole et moi sommes juste obsédées. Je ne savais tout simplement pas que je pourrais avoir autant d’amour à donner. C’est juste incroyable », a déclaré Artem, 38 ans, du nouveau-né, que lui et Nikki accueilli le 31 juillet.

« Il nous possède littéralement … Quel sommeil? Les gens dorment-ils vraiment? » a-t-il plaisanté, avant d’admettre que cela a été « vraiment difficile » car le petit garçon se réveille plusieurs fois au cours de la nuit. « Je me sens vraiment mal pour Nicole, parce que c’est un très bon mangeur. Alors il a fait ça. »

Toujours lors de son apparition virtuelle « GMA », Artem a partagé son enthousiasme à l’idée de revenir à « Dancing with the Stars » pour la saison 29. Les fans ont été choqués lorsque le danseur d’origine russe, qui était un pro de la série de compétition depuis 2014, n’était pas ‘ J’ai demandé à faire partie de la saison 28 l’année dernière.

Artem a déclaré qu’il « avait hâte de revenir » dans la salle de bal, notant qu’il voulait « dédier cette saison » à lui et à Nikki.

« La saison dernière, regarder depuis les coulisses m’a vraiment fait réaliser à quel point le spectacle me manque, me manque de jouer en direct », a-t-il expliqué. « J’ai hâte de revenir et je veux dédier cette saison à mon petit garçon. Parce que j’ai maintenant le soutien de ma famille et j’ai hâte d’y être. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il «tournait autour de la maison» avec son fils nouveau-né, Artem a souri et a dit: «Oh, je fais définitivement ça. Surtout quand il a ces moments de pleurs, je l’enroule dans mes mains et fais un peu foxtrot autour de la pièce et il est juste endormi après. «

Artem a également réagi à la nouvelle de son retour « DWTS » sur Instagram, l’appelant « la cerise sur le gâteau » à une année « absolument incroyable ».

« Yay Daddy !! 💙 Tellement fière et excitée pour toi !! ✨ » Nikki a commenté le post de son fiancé. « Rien de tel que d’être à la maison mon Amour! D’accord Bella Army où vous êtes?! … Mieux vaut vous voir tous les lundis soirs !!! 💋🕺🏼🤑🔥 »

Nikki et Artem, qui étaient jumelés lors de la saison 25 de « DWTS » en 2017, s’est fiancé en novembre 2019 après moins d’un an de fréquentation. Le couple a annoncé ses fiançailles en janvier 2020, avant de révéler quelques semaines plus tard qu’ils attendaient leur premier enfant.

Le 2 août, Nikki et Artem ont annoncé l’arrivée de leur fils, qu’ils ont accueilli le 31 juillet. Un jour plus tard, la sœur jumelle de Nikki, Brie Bella, a également donné naissance à un fils, son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan.

