La star de la succession Sarah Snook était l’un des nombreux membres de la distribution de la série HBO à décrocher une nomination aux Emmy cette année. Snook a appris la nouvelle alors qu’elle séjournait chez une amie dans son pays d’origine, l’Australie. Comment a réagi l’acteur de la succession?

Sarah Snook, membre de la distribution « Succession », réagit à sa nomination aux Emmy Awards 2020 pour sa performance dans la saison 2

Actrice de la succession Sarah Snook dans la saison 2 de la série HBO | Graeme Hunter / HBO

Lorsque les nominations ont été annoncées pour les 72e Primetime Emmy Awards, plusieurs membres du casting de Succession ont hoché la tête.

L’acteur Sarah Snook, par exemple, «est prête à soutenir l’actrice dans une série dramatique pour son travail en tant que Shiv Roy sur la deuxième saison du hit HBO», lors de la cérémonie de cette année, par Variety. Comment a-t-elle réagi en apprenant la nomination?

Selon un récent podcast de Variety intitulé The Big Ticket, l’acteur australien Snook «dormait chez une amie dans son pays natal» quand elle a entendu. Son amie, apparemment, «était celle qui s’est réveillée [her] up »pour lui annoncer la bonne nouvelle.

«Il a couru dans ma chambre», a déclaré l’acteur de Succession. « Il est allé acheter du Prosecco et des fleurs et nous nous sommes dit » Cheers « . Et puis, des grillons. »

Cependant, Snook a attribué la nature anti-climactique du moment plus à la situation mondiale actuelle qu’à la nomination au prix.

« Il ne se passe rien », a déclaré l’acteur à l’animateur du podcast. « Que faire? »

En discutant de la cérémonie des Emmy Awards elle-même, la star de Succession se sent similaire.

«C’est, au fait, ce que je ressens comme ce que sera l’événement réel à certains égards», a expliqué Snook. «C’est si lointain et si surréaliste. Cela sera-t-il jamais arrivé, à part comme dans mon fantasme et mon rêve? Je ne sais pas. »

Qu’est-ce que Snook a l’intention de porter aux Emmy Awards cette année?

Brian Cox comme Logan Roy et Jeremy Strong comme Kendall Roy sur la succession | Zach Dilgard / HBO

Dans l’ensemble, Succession a reçu 18 nominations pour les 72èmes Emmys.

«Je suis tellement fier de tout le monde», a déclaré Snook sur le podcast. «Toute l’équipe aussi, les nominations de la production technique, la conception de la production et évidemment [composer] Nicholas Britell. »

Et que porte Snook aux Emmys virtuels 2020?

«Je ne sais pas», a reconnu l’acteur. «Est-ce que nous pourrions simplement porter ce que nous voulons? Je ne sais pas comment ils vont le faire. » Elle a cependant quelques idées amusantes en tête.

«Je pourrais aller comme un smoking complet», proposa la star de Succession, «et subvertir la norme et porter un pyjama.

Snook réfléchit à la saison 2 de «Succession»; Quelle était sa scène préférée de la série HBO?

Snook a également réfléchi à son moment préféré en tant qu’acteur dans Succession Season 2.

« Shiv se voit offrir le PDG, donc comme si on lui offrait la compagnie », se souvient l’acteur d’avoir été la scène qui l’a vraiment jetée pour une boucle.

Sarah Snook et Brain Cox sur Succession Saison 2 | Peter Kramer / HBO

« Oh, je vais affronter Brian [Cox], le Titan. Oh non. Je dois vraiment prouver que je vaux la peine d’être dans la série », se souvient-elle avoir pensé à l’époque.

Alors que la star de Succession était reconnaissante qu’ils «offraient à Shiv un très bon scénario cette saison», elle était paniquée à l’idée de tout gâcher.

«Ils seront comme: ‘Tu vois, oh, non, non, non. Nous ne pouvons pas lui donner ce scénario. Elle n’a pas les côtelettes. Nous devons réécrire toute la saison », s’inquiète Snook. De toute évidence, Snook n’avait rien à craindre – et nous avons hâte de voir ce qu’elle fait dans Succession Saison 3.