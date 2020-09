Bien avant la formation de Led Zeppelin – avant même que les Rolling Stones aient un nom – un jeune guitariste du nom de Jimmy Page a rencontré quelques gars du nom de Keith Richards et Mick Jagger lors d’une tournée de blues. Du moins, c’est ainsi que Page (qui est connu pour sa mémoire) l’a rappelé.

Page a puisé dans ce fameux souvenir pour la sortie de «Scarlet», un vieux morceau de Stones mettant en vedette la légende de la guitare qui a vu le jour pour la première fois en juillet 2020. Jagger, dont la mémoire était floue sur les détails de cette session de 74 , était heureux que Page lui rappelle les détails.

Pour les fans de Zeppelin et des Stones, l’interaction n’a probablement pas été une surprise. Au fil des ans, les deux groupes semblaient toujours être en bons termes, même au sommet de leur carrière dans les années 70. Et les bonnes vibrations se sont poursuivies dans les décennies qui ont suivi la disparition du Zep.

Jimmy Page de Led Zeppelin a joué avec les Rolling Stones dans les années 60, 70 et 80

Après avoir rencontré Jagger et Richards au début des années 60, Page est venu à une session de 64 Stones. À l’époque, le groupe travaillait sur une démo pour «Heart of Stone». Dans son rôle d’as de session omniprésent, Page a joué de la guitare à cette date. (Les Stones ont sorti l’enregistrement en 1975.)

À la fin des années 60, Jagger and the Stones a remarqué que le nouveau groupe de Page était en tête des charts américains avec Led Zeppelin II. En 1971, lorsque Zep est allé travailler sur le quatrième album à succès du groupe, «sixième Rolling Stone» Ian Stewart (alias «Stu») a joué sur deux titres lors de la session.

À l’origine, Stewart était venu livrer le studio d’enregistrement mobile des Stones. Mais il a fini par livrer quelques pièces de dynamite sur «Rock and Roll» et «Boogie With Stu». Quelques années plus tard, Page rendit la pareille à «Scarlet» après avoir entendu que Stewart serait à la session des Stones. (Apparemment, il ne l’était pas.)

Mais Page se souvient avoir aimé la chanson que Richards a joué ce jour-là en 74 et s’est mis au travail sur la piste. Le jour suivant, Page a rejoint le groupe et a posé un solo qui s’est assis dans les voûtes encore 46 ans. Dans les années 80, après la disparition de Zep, Page a de nouveau joué avec les Stones sur «One Hit (to the Body)».

Zeppelin et les Stones ont poursuivi leur relation professionnelle dans les années 70

Après le succès de Led Zeppelin IV, le groupe s’est à nouveau tourné vers Jagger and the Stones pour une installation d’enregistrement. À cette occasion, le groupe a loué le manoir de Jagger Stargroves et utilisé le studio mobile des Stones. Et Houses of the Holy (1973) est devenu un autre succès.

En 1976, les deux mégagroupes se sont affrontés à Munich, où Zep a enregistré Présence en moins de trois semaines. Cette fois, Page a contacté Jagger pour une faveur: il lui fallait trois jours de plus dans le studio, que les Stones avaient réservé après Zep. Jagger était d’accord.

Tout bien considéré, il est difficile d’imaginer que de si grands groupes s’entendent mieux. Lorsque Cameron Crowe a interrogé Page sur toute compétition existant entre Zep et les Stones, Page ne l’a pas vu. «Je ne ressens aucune compétition du tout», a-t-il déclaré en 1975. «Les Stones sont formidables et l’ont toujours été.»

Mais Page n’a pas pu résister à la reconnaissance de la suprématie commerciale de Zep. Alors que les Stones détenaient un avantage parmi l’ensemble à la mode, personne n’a vendu comme Led Zeppelin en 75. «Je sais tout sur la façon dont nous sommes censés être le plus grand groupe du monde, mais je n’y pense jamais», a déclaré Page à Crowe.