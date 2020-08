La quantité de travail acharné et d’ingéniosité nécessaire à la réalisation de l’univers cinématographique Marvel est ahurissante. Tant de personnes contribuent à la conception et à l’exécution de chaque film.

Les administrateurs du MCU sont un groupe talentueux. Il y a eu un effort considérable ces dernières années pour améliorer la diversité de ce groupe, et Marvel a mis son argent là où il est à cet égard. Ils ont ajouté un réalisateur talentueux à Nia DaCosta. Elle sera derrière la caméra pour Captain Marvel 2. Voici pourquoi elle est parfaite pour cet univers cinématographique particulier.

Nia DaCoasta | Rachel Murray / .

Les talentueux réalisateurs du MCU

L’un des aspects les plus intéressants du MCU est le grand nombre de personnes talentueuses dont il a besoin pour réussir. C’est un réseau d’histoires imbriquées, reliant plusieurs franchises de films, chacune avec son propre style et sa propre saveur. Cela nécessite les talents de nombreux cinéastes aux sensibilités différentes. Par exemple, l’équipe derrière la série Ant-Man aura besoin d’une approche différente de celle derrière Black Panther en raison de la nature des deux personnages.

Voici quelques cinéastes talentueux qui ont déjà contribué au MCU:

Taika Waititi a réalisé Thor: Ragnarok. Il est également sur le point de diriger Thor: Love and Thunder.Ryan Coogler a réalisé Black Panther et le suivra en réalisant Black Panther 2. Jon Favreau a réalisé les deux premiers films d’Iron Man, tandis que le légendaire réalisateur de comédie d’action Shane Black a succédé à Iron Man 3 James Gunn a réalisé les deux films de Guardian of the Galaxy.

CANDYMAN, à l’intersection de la violence blanche et de la douleur noire, parle de martyrs involontaires. Les gens qu’ils étaient, les symboles dans lesquels nous les transformons, les monstres qu’on nous dit qu’ils ont dû être. pic.twitter.com/MEwwr8umdI – Nia DaCosta (@NiaDaCosta) 17 juin 2020

Alors que la majorité des réalisateurs de MCU à ce jour étaient des cinéastes visionnaires, le studio a pris sur lui d’avoir plus de femmes et de personnes de couleur à la présidence du réalisateur. Il y aura dans la prochaine phase de films. L’un d’eux est DaCosta.

Œuvre de Nia DaCosta

CONNEXES: «Captain Marvel 2» nomme Nia DaCosta au poste de réalisatrice: pour quoi est-elle connue?

Au début du mois d’août, Variety a rapporté que DaCosta avait été engagé pour diriger la suite de Captain Marvel. Anna Boden et Ryan Fleck ont ​​réalisé le premier film de Captain Marvel. Si vous n’avez pas entendu parler de DaCosta ou de son travail, vous le ferez bientôt. Elle a réalisé le prochain long métrage Candyman, une réinvention du film d’horreur classique.

DaCosta est la première femme noire et la quatrième femme au total à réaliser un film de Marvel Studios. Le film révolutionnaire de DaCosta était le film indépendant de 2019 Little Woods avec Tessa Thompson. C’est une belle opportunité pour un réalisateur talentueux. Captain Marvel 2 est actuellement prévu pour une sortie pour l’été 2022 – il reste à voir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus (COVID-19) est affectée, car Marvel a déjà repoussé plusieurs films en raison de la réponse en cours.

Alors pourquoi DaCosta et ses sensibilités sont-elles parfaitement adaptées au MCU?

Pourquoi Nia DaCosta est parfait pour le MCU

Un fil Reddit a discuté de l’embauche de DaCosta et les affiches y étaient favorables. Un intervenant a noté que cela signifiait probablement que son redémarrage de Candyman était bon. Les dirigeants de Studio en ont probablement déjà vu une projection, même s’il n’a pas été rendu public.

Un commentateur est allé plus loin et a émis l’hypothèse qu’en raison du succès de DaCosta dans le genre de l’horreur, cela ferait d’elle une bonne personne pour le MCU car:

«Il y a une bonne histoire de réalisateurs de films d’horreur qui font le saut vers les super-héros. Je pense que c’est parce que A) les films d’horreur préparent les gens à travailler avec un budget malgré le fait qu’ils font un film sur des choses extraordinaires et B) les films d’horreur sont essentiellement des films de super-héros sans le super-héros. Ce sont essentiellement des films super-vilains. »

Cette théorie vérifie. James Gunn a commencé dans l’horreur et a finalement dirigé l’une des meilleures franchises du MCU. Il reste à voir si DaCosta fera de Captain Marvel 2 un succès, mais sur la base de ses antécédents, c’est un très bon pari.