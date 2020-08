La personnalité d’ABC, Sara Haines, a récemment signé pour reprendre sa place à la table The View. Rejoignant les co-animateurs Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain, la maman de trois enfants est de retour sur le réseau après l’annulation de Strahan, Sara et Keke.

L’une des raisons pour lesquelles Haines est une telle fan préférée est probablement due à son ouverture sur sa vie personnelle. Partageant qu’elle avait rencontré son mari via un site de rencontres en ligne, Haines avait déjà révélé sa vision moderne du mariage et de la romance.

Sara Haines retourne à «The View»

Strahan et Sara ont été créés en 2018 en tant que ramification de Good Morning America. Animé par Haines et Michael Strahan, le réseau a ajouté Keke Palmer à l’équipe l’année dernière. Avec les changements massifs de production dus à la crise des coronavirus, Palmer n’a pas été trop surpris lorsque l’annulation de l’émission a été annoncée ce mois-ci.

« Nous faisons un peu de nouvelles, mais ce sont des nouvelles de divertissement », a déclaré Palmer sur Watch What Happens Live, selon TVLine. «Ce sont des conversations amusantes et de la légèreté, et nous sommes dans une autre époque maintenant. Une partie de la conversation a changé et cela a poussé Strahan, Sara et Keke à sortir. Alors je m’y attendais.

Avec Abby Huntsman quittant The View en janvier et le prochain congé de maternité de McCain, Haines est devenu un premier choix pour rejoindre la table des talk-shows de jour. Le 14 août, Variety a confirmé le retour de Haines à The View pour la saison 24.

La star de «The View» tente les rencontres en ligne

Dans un essai de 2017 pour Glamour, Haines a expliqué pourquoi elle avait décidé de se connecter en ligne dans l’espoir de rencontrer un partenaire de vie.

«Les rencontres en ligne sont bizarres, et il pourrait y avoir de la chair de poule», a-t-elle écrit. «Mais si vous êtes allé dans un bar ces derniers temps, il y a aussi des creeps là-bas! Mais personne ne veut faire le travail. Alors je me suis dit: «C’est maintenant. Ma vie va être totalement différente de ce que je pensais si je ne commence pas à participer à cette partie. »… Je suis parti en sachant que je suis ici pour rencontrer mon partenaire, quel que soit le temps que cela prendra. »

Alors qu’il travaillait sur le Today Show, Haines a été invité à créer un profil pour un site de rencontre. La personnalité de la télévision a profité de l’occasion.

« L’un des producteurs, qui était un ami, a déclaré: » Pouvons-nous créer un profil de rencontre en ligne pour vous pour un segment sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire? « , Se souvient Haines. «J’étais comme, ‘Terminé!’ ‘Parce que c’était sur ma liste de tâches. Une fois le segment terminé, ils ont dit que je pouvais supprimer le profil… mais j’ai dit: «Non, non. Je vais continuer. »

Haines dit « C’est celui dans lequel vous décidez de vous engager »

Grâce à son aventure dans les rencontres en ligne, Haines a rencontré et épousé l’avocat Max Shifrin en 2014. Dans son essai Glamour, l’ancienne star de Strahan, Sara et Keke a commenté les pressions exercées par le fait de qualifier votre partenaire de «The One».

« C’est tellement drôle, mais quand vous avez un bon rendez-vous avec quelqu’un, les gens se disent: » Pensez-vous qu’il est le bon? « , A fait remarquer Haines. «Quand j’ai épousé Max, je [didn’t] savoir s’il était le seul. … Je dis à Max: « Il n’y a personne. » Nous sommes tous les deux d’accord et nous rions tout le temps. »

Haines a clarifié sa déclaration en expliquant que la découverte de cette personne spéciale implique le choix de l’engagement.

«Il y a des milliers de The Ones», a déclaré Haines. «C’est celui dans lequel vous décidez de vous engager. Ce n’était pas aussi romantique ou féerique que «je t’ai cherché toute ma vie.»… La pression que les gens mettent sur toi pour avoir ce grand moment aha et ce moment «je savais». »… Je je ne sais même pas ce que je vais manger pour le dîner! Vous pensez que je vais connaître mon partenaire de vie quand je le verrai? Enfer non!

À l’approche de leur sixième anniversaire de mariage avec trois enfants à la remorque, Haines et Shifrin ont apparemment trouvé le leur heureux pour toujours.