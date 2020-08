Depuis que Disney a pris le contrôle de l’univers Star Wars, la réaction des critiques et des fans sur les films a été quelque peu mitigée. Les épisodes VII-IX ont leur juste part d’admirateurs et de détracteurs.

Il y a cependant une propriété que Disney a publiée sur laquelle tout le monde est uni: la série Disney + The Mandalorian. L’émission a été un grand succès pour le service de streaming de Disney. Cela a laissé les fans en redemander. Alors, quelle est la date de sortie de la saison deux?

Récapitulatif du «Mandalorien» (jusqu’à présent)

Selon le site Web Disney +, la première saison de The Mandalorian suit les exploits d’un guerrier mandalorien solitaire. Il se déroule cinq ans après les événements de Return of the Jedi.

Tout comme Boba Fett avant lui, notre héros porte l’armure mandalorienne distinctive avec toutes les armes et gadgets associés. Nous le suivons alors qu’il rencontre et protège ensuite une créature mystérieuse connue sous le nom de The Child (bien que l’Internet l’a rapidement surnommé «Baby Yoda»).

La série différait considérablement des autres franchises Star Wars. D’une part, c’était la première émission télévisée Star Wars en direct. Seuls les spectacles animés The Clone Wars and Rebels l’ont précédé.

Il a également exploité une nouvelle esthétique pour l’univers – alors que les films capturent un sentiment d’émerveillement fantastique et de fantaisie, cela ressemblait davantage à un Western dur. C’était moins Lucas et plus Leone.

Alors que l’Internet bourdonnait de spéculations et de théories de fans sur les liens potentiels avec la série principale de films, la série était également unique en ce qu’elle était assez simple. Chaque épisode racontait une histoire simple et facile à suivre. À une époque où les intrigues tournent autour de «boîtes mystères», l’engagement du Mandalorien envers la simplicité était rafraîchissant.

La réaction critique à «The Mandalorian»

La date de sortie de la saison 2 de «The Mandalorian» sera à l’automne 2020. | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

À la sortie de toute la première saison, les éloges du spectacle étaient presque unanimes. Il a été nominé pour 15 Emmy Awards, dont une série dramatique exceptionnelle. Les critiques l’ont adoré. Ce qui a rendu la série remarquable, c’est à quel point les critiques et les fans de Star Wars étaient unis dans leur amour pour la série.

Il peut souvent y avoir une division entre ce que les fans pensent et ce que les critiques pensent d’une émission de télévision ou d’un film particulier dans cet univers. Regardez les critiques de The Last Jedi pour un bon exemple – les critiques l’ont adoré tandis que le public était moins enthousiaste. La montée de Skywalker a également été un facteur de division.

Le Mandalorien était unique en ce que tout le monde l’aimait. Le score du «Tomatomètre» de Rotten Tomatoes (représentant les critiques) et le score d’audience étaient identiques: 93%.

Ce genre d’amour généralisé ne peut signifier qu’une chose: tout le monde regarde vers une autre grande saison de The Mandalorian. Mais quand sortira la nouvelle saison?

Quand Disney + sortira-t-il la nouvelle saison de «The Mandalorian»?

Bien que l’intrigue de la série raconte une histoire simple et directe, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mystères à découvrir. Les fans ont hâte de découvrir la véritable histoire de The Child et de voir davantage le méchant menaçant de Giancarlo Esposito, Moff Gideon.

La base de fans considérable de l’émission a de la chance: selon Tech Radar, Disney a confirmé lors de son appel de résultats d’août qu’il publierait la deuxième saison de la série en octobre 2020. Si les rumeurs de stars invitées sont une indication, l’émission aura des astuces intéressantes dans sa manche.

Timothy Olyphant, Temuera Morrison et Rosario Dawson feront tous des apparitions. Olyphant jouerait un personnage de la série de livres Star Wars: Aftermath. Morrison pourrait apparaître comme le chasseur de primes, Boba Fett. Disney a annoncé que Dawson jouera une version plus ancienne et plus sage de l’ancien padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka Tano.

Avec de telles nouvelles, octobre pourrait être trop loin pour certains fans de Star Wars. Si la qualité de la première saison et la réaction de la foule étaient une indication, la deuxième saison sera probablement tout aussi populaire.