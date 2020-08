Avant d’être chanteuse, Katy Perry protestait contre d’autres chanteurs, en particulier Madonna et Marilyn Manson. De plus, elle distribuait des brochures aux spectateurs. Curieusement, elle forgerait des liens – à la fois directs et indirects – avec les chanteurs qu’elle avait protesté une fois.

Katy Perry | Jim Spellman / WireImage

La famille Perry protestant contre deux chanteurs populaires

Dans une interview avec Vogue, Perry a parlé de vivre une vie protégée avec sa famille chrétienne évangélique. Pour cette raison, elle a été coupée de beaucoup de culture pop. Cependant, elle connaissait Madonna et Manson pour une raison très précise.

«Les références me manquent tout le temps», admet-elle. «Amy Grant était notre Madone. Nous connaissions Madonna et Marilyn Manson dans ma famille parce que nous avons organisé leurs concerts. Lors de l’un des concerts de Manson en Californie, Perry a distribué des exemplaires d’une brochure intitulée Comment trouver Dieu.

Katy Perry | Jason Merritt / .

EN RELATION: The Kelly Clarkson Hit Katy Perry a écrit avec un juge «American Idol»

Pourquoi Perry a-t-il protesté contre Madonna et Manson? Elle n’a pas dit. Cependant, les deux artistes avaient une chose en commun: leur utilisation du blasphème. Madonna et Manson ont tous deux attaqué à plusieurs reprises le christianisme dans leur art. À la lumière de leur travail, il est logique qu’un chrétien évangélique veuille organiser leurs concerts – et un certain nombre de groupes chrétiens ont protesté contre Madonna et Manson ou les ont boycottés.

Liens de Katy Perry avec Madonna

L’expérience de Perry dans le piquetage de Madonna est très intéressante rétrospectivement. Ces dernières années, Perry a exprimé son admiration pour la reine de la pop. En outre, le documentaire de Madonna Madonna: Truth or Dare a inspiré le documentaire de Perry Katy Perry: Part of Me. Les deux films tournent autour des tournées et du côté difficile de la célébrité.

La bande-annonce de Katy Perry: Part of Me

EN RELATION: Pourquoi Madonna a envoyé une fois à un acteur sa salive dans une bouteille de champagne

«Madonna est tout pour moi», a déclaré Perry à MTV News, «et [Madonna: Truth or Dare] est incroyable parce que cela l’a attrapée à un moment où elle était un peu plus vulnérable. Je voulais faire cela aussi, pour capturer un instantané de qui je suis maintenant afin que je puisse me rappeler ce que j’ai perdu si jamais je deviens totalement blasé. » Plus tard, Perry a fait une apparition dans la vidéo du single de Queen of Pop «B * tch I’m Madonna», aux côtés de Kanye West, Chris Rock, Rita Ora et d’autres célébrités.

Lien de Katy Perry avec Marilyn Manson

Et Manson? Perry n’a pas travaillé avec Manson – peut-être parce qu’ils ont des styles musicaux extrêmement différents. Cependant, elle a un lien majeur avec lui: elle a travaillé avec la réalisatrice Floria Sigismondi sur sa vidéo pour «E.T.» Sigismondi est devenu célèbre dans les années 1990 pour avoir travaillé sur les vidéos dérangeantes de Manson pour «The Beautiful People» et «Tourniquet».

«E.T.»

CONNEXES: Katy Perry a dit un jour que Mick Jagger l’avait frappée quand elle avait « 18 ans »

Sigismondi a clairement utilisé certaines de ses images effrayantes et son montage désorientant dans ses deux vidéos pour Manson et la vidéo pour « E.T. » De plus, Sigismondi a réalisé la vidéo du hit de Perry, «The One That Got Away», une vidéo nettement moins audacieuse. En conclusion, Perry était autrefois une manifestante évangélique, mais sa carrière l’a emmenée sur une voie bien différente.