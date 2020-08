Tout tourne autour des Benjamins sur Below Deck, car le total des pourboires semble augmenter chaque saison. Avant la saison 6 de la saison 6, l’équipe verte de la saison 5 a mené des totaux de pourboires avec 168 000 $ pour la saison.

Sous le pont, la saison 6 s’est clôturée à 162 000 $. L’argent total des pourboires semble maintenant aller d’environ 142000 $ à près de 170000 $, mais l’équipage de la saison 1 n’a gagné collectivement que 56650 $, a calculé Decider, faisant de l’équipage le plus bas pourboire de l’histoire de la série.

En fait, l’équipage a failli se raidir du pourboire d’un groupe d’invités charter cette saison-là. Un fan a demandé au capitaine Lee Rosbach si une charte ne donnait pas de pourboire. «Je suis venu près une fois, mais ils l’ont fait, et cela m’a fait penser qu’ils en avaient plus besoin que nous», a-t-il déclaré sur Twitter. Entre l’invité avare et la série étant toute nouvelle, l’équipage de la saison 1 détient jusqu’à présent le record douteux de gagner beaucoup moins que les autres équipages de la série.

La saison 1 de « Under Deck » était encore nouvelle pour la télé-réalité

La série a fait ses débuts en juillet 2013, mettant en vedette un équipage au visage frais dirigé par Rosbach. Le ragoût en chef original Adrienne Gang a récemment partagé une histoire d’un yachtie qui a aidé à faire la bobine de grésillement, ce qui a déclenché la première saison.

L’histoire a été partagée par l’ami de Gang, Bruce Brooks. Brooks se trouve être le père du bosun Chandler Brooks de la saison 6 de Under Deck. Brooks a rappelé qu’il y a 10 ans, Gang et quelques autres avaient été invités à auditionner pour une émission de télé-réalité. Ils ont dit quelques lignes pour une équipe de tournage, puis se sont lancés dans une charte «factice» à Miami.

Brooks est rentré chez lui au Michigan et Gang a été choisi pour remplir le rôle de chef cuisinier. «Ce qui a rendu la première saison vraiment bonne, c’est que c’était un véritable conflit entre des gens qui essayaient d’apprendre les uns les autres», a déclaré Gang à Dockwalk en 2014. «Je pense que c’était très authentique. Nous avons brisé le mur de verre sur le fait que l’équipage a vraiment un drame. [Our owners] ne sont pas stupides, mais nous avons tous fait un travail magnifique et avons réussi à le garder ensemble devant les invités. «

Totaux des pourboires récupérés pour la saison 2

Kate Chastain a remplacé Gang comme ragoût en chef pour la saison 2. Quelques membres d’équipage sont revenus, y compris le chef Ben Robinson, Kat Held et le bosun Eddie Lucas. Gang a fini par faire une apparition surprise au cours de la saison avec un groupe d’invités charters de retour, ce qui a fourni une couche supplémentaire de drame.

Le profil de l’émission a commencé à augmenter car les invités ont probablement réalisé que leurs pourboires seraient examinés à la télévision. L’équipage de la saison 2 a reçu le double du pourboire de la saison 1 pour un total de 113 500 $. À partir de là, le total des pourboires n’a pas baissé sous les 140 000 $. La saison 3, qui était remplie de drames et qui a commencé à développer une base de fans, a terminé la saison avec un pourboire total de 148 500 $.

Au moment où Under Deck Mediterranean a fait ses débuts en 2016, le pourboire était bien établi. L’équipage de la saison 1 a reçu 152 170 $, qui a été battu par la saison 4 de Under Deck Med à 155 000 $. Bien qu’il s’agisse également d’un nouveau spectacle, l’équipage de la saison 1 de Under Deck Sailing Yacht a reçu un total de 143 000 $.