Natalie Portman est l’une des actrices les plus célèbres de sa génération. Elle a fait la transition sans effort de films à gros budget comme Star Wars: La menace fantôme à des drames profonds et émotionnels tels que Black Swan. Férocement intelligente et audacieuse dans ses choix professionnels, Portman choisit également de garder sa vie personnelle très privée. Il y a beaucoup de choses que les fans ne savent peut-être pas sur Portman, y compris le nom de la star décorée à la naissance.

Quand Natalie Portman est-elle née?

Portman est née à Jérusalem en 1981. Quand elle était enfant, la famille de Portman a déménagé à Washington, D.C., où ils ont vécu pendant un certain temps. Enfant, elle était très ambitieuse et intelligente et a tout étudié, de l’hébreu à la danse à l’école.

À l’âge de 10 ans, Portman a été «découverte» par un agent de talent qui a remarqué sa beauté incroyable et lui a dit qu’elle devrait poursuivre le mannequinat. Alors que Portman a refusé l’offre de mannequin, elle a décidé de commencer à jouer, jouant dans une série de pièces hors Broadway.

En 1994, Portman a fait sa première apparition majeure à l’écran lorsqu’elle a joué dans le drame intense et stimulant, Léon: le professionnel. Portman a été saluée pour sa performance et les critiques ont loué sa capacité à représenter facilement un personnage mature malgré son jeune âge.

Le prochain rôle majeur de Portman était celui qui ferait d’elle un nom familier – jouer le personnage de la reine Amidala dans Star Wars: La menace fantôme. Elle a continué à reprendre son rôle dans deux autres films Star Wars, tout en continuant à jouer dans d’autres projets.

Natalie Portman a travaillé sous son prénom pendant un certain temps

Contrairement à la plupart des enfants acteurs, Portman a pu facilement faire la transition de parties plus jeunes à des parties plus adultes. Elle n’a jamais souffert de pannes publiques, et peut-être le plus impressionnant de tous, a pu poursuivre ses études tout en construisant une carrière qui reste l’envie de nombreux cercles hollywoodiens.

Une grande partie de cela peut être attribuée aux parents de Portman. La mère de Portman a travaillé comme agent dans les premières années de sa carrière, tandis que son père a poursuivi une carrière de gynécologue de premier plan.

Le nom de naissance de Portman est Natalie Hershlag, et alors qu’elle travaillait sous ce nom au début de sa carrière, à peu près au moment où elle a été choisie pour Léon: le professionnel, elle a décidé de prendre un nouveau nom de famille – Portman, après sa grand-mère paternelle. Depuis, elle s’appelle Natalie Portman pour ses projets professionnels, même après avoir épousé le danseur Benjamin Millepied en 2012.

Que fait Natalie Portman maintenant?

En 2011, Portman est apparu dans Thor, un film à gros budget de Marvel Studios. Le film a gagné encore plus de fans à Portman, et elle a depuis repris le rôle dans plusieurs autres grands films Marvel. Elle reviendra en tant que personnage de Jane Foster dans le nouveau film très attendu, Thor: Love and Thunder.

En plus de son travail dans le cinéma, Portman a travaillé sans relâche au nom de nombreuses causes de justice sociale, y compris les droits des femmes et la représentation des groupes minoritaires à Hollywood.

Portman et son mari ont deux enfants, et bien que l’actrice ait travaillé dur pour garder ses enfants hors des projecteurs, elle a parlé ouvertement des défis d’élever une famille à Hollywood. Elle apparaît rarement lors d’événements de l’industrie et est une militante bien connue pour les causes végétaliennes et les droits des animaux.

Dans l’ensemble, Portman pourrait être l’une des réussites les plus brillantes d’Hollywood, une ancienne enfant star qui a réussi à atteindre le sommet de la renommée dans son industrie.