NCT 127 est l’un des groupes les plus populaires au monde. Actuellement, le groupe K-pop compte neuf membres: Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark et Haechan. Le groupe a fait ses débuts en 2016 et est une sous-unité du NCT de SM Entertainment.

Il existe 12 types différents de signes du zodiaque, et chaque signe appartient à l’un des quatre éléments: l’air, le feu, l’eau ou la terre. Chaque signe possède certains traits et attitudes. Avec la popularité croissante de NCT 127, les nouveaux fans du groupe pourraient s’interroger sur les signes du zodiaque des membres.

Verseau: Doyoung, Jaehyun, Johnny

En ce qui concerne le thème astrologique de naissance, le signe du soleil, le signe ascendant et le signe de la lune sont les plus importants. Un signe solaire représente le cœur de qui est une personne, et ceux qui ont le même signe solaire partagent souvent les mêmes traits de personnalité de base. Le signe ascendant de quelqu’un représente le masque qu’il présente au monde, et un signe lunaire explique comment quelqu’un traite ses émotions en interne.

Un Verseau est quelqu’un qui est né alors que le soleil est en Verseau, le 11e signe du zodiaque. Le Verseau est un signe aérien, et les signes aériens sont généralement sociaux, intellectuels et motivés.

Dans NCT 127, Johnny, Doyoung et Jaehyun ont tous un signe solaire Verseau. Cela signifie que les trois membres du NCT 127 sont nés entre le 20 janvier et le 18 février. Un Verseau est généralement intelligent, indépendant et facile à vivre.

Taeil et Haechan sont tous deux des Gémeaux

Taeil est le membre le plus âgé du NCT 127 et il a 26 ans. Haechan est le plus jeune membre du groupe et a 20 ans. Bien qu’ils aient le plus grand écart d’âge parmi tous les membres du NCT 127, Taeil et Haechan sont tous deux des Gémeaux.

Les Gémeaux sont le troisième signe du zodiaque, et comme le Verseau, c’est un signe aérien. Les Gémeaux sont intelligents, adaptables, extravertis et peuvent parfois être impulsifs selon la situation.

Signes du zodiaque de Taeyong, Jungwoo, Yuta et Mark

Les membres restants du NCT 127 n’ont aucun signe du zodiaque en commun. Taeyong est le chef du groupe K-pop, et il est un Cancer, qui est le quatrième signe astrologique. Le cancer est un signe d’eau, et les signes d’eau sont généralement sensibles et en phase avec leurs émotions. Ce signe est souvent considéré comme un fournisseur et un nourricier, et Taeyong étant choisi comme leader du groupe est encore plus logique en connaissant son signe solaire.

Yuta et Jungwoo sont également tous deux des signes d’eau. Jungwoo est un Poissons, ce qui signifie qu’il est créatif, bienveillant et empathique. Les Poissons sont le 12e signe astrologique, et un Poissons est toute personne née entre le 19 février et le 2 mars. Yuta est un Scorpion, le huitième signe astrologique du zodiaque. En tant que Scorpion, Yuta est intense, passionnée et intuitive.

Mark est un Lion, ce qui est un signe de feu. Un Lion est une personne née entre le 23 juillet et le 22 août, et Leo est le cinquième signe astrologique du zodiaque. Les signes de feu, en particulier les Léos, sont connus pour être passionnés. Les Léos sont également charismatiques, audacieux et généreux.