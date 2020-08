De nombreuses célébrités millionnaires achètent des voitures de luxe, mais les deux collectionneurs de voitures les plus notoires sont tous deux des comédiens. L’ancien animateur de Tonight Show, Jay Leno, est notoirement obsédé par les véhicules à moteur et possède le catalogue insensé de véhicules que vous attendez. De même, le comédien et producteur Jerry Seinfeld a des millions de dollars de voitures.

Leno et Seinfeld se réunissent fréquemment pour discuter de leur passion commune et comparer leurs notes. Mais entre les deux, qui a la collection la plus grande et la plus chère?

Jerry Seinfeld garde ses voitures dans un garage souterrain

Jay Leno et Jerry Seinfeld | Jesse Grant / CNBC / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

La collecte de voitures est un passe-temps naturellement délicat pour un habitant de Manhattan comme Seinfeld. Mais il a trouvé une solution créative pour le manque d’options de stationnement dans son quartier. Plutôt que de ranger ses précieux véhicules dans un garage du nord de l’État ou – périr la pensée – garé dans la rue, la star de la sitcom de 66 ans a construit un garage souterrain élaboré.

Le local de stockage de voitures de Seinfeld se trouve à quelques pâtés de maisons de sa résidence permanente sur Central Park West, a rapporté Complex. Il comprend 4 places de garage séparées, un ascenseur, une chambre club avec table de billard, une kitchenette et une salle de bains et un bureau.

De plus, l’espace à température contrôlée dispose de nombreux parkings pour les nombreuses voitures de Seinfeld, dont la plupart sont fabriquées par Porsche.

Jay Leno a plus de voitures que Jerry Seinfeld – de beaucoup

Seinfeld et Leno sont deux des collectionneurs de voitures les plus notoires de l’industrie du divertissement. Cependant, quand il s’agit de savoir quelle collection est la plus grande, Leno bat Seinfeld d’un mile.

L’ancien hôte possède environ 286 véhicules en 2018. La gamme vertigineuse de Leno comprend 169 voitures et 117 motos d’une valeur estimée entre 50 et 150 millions de dollars.

Jerry Seinfeld a plus de Porsche que Jay Leno

Bien que Leno ait le plus grand nombre de véhicules, Seinfeld remporte le prix pour posséder le plus de Porsche. La star de Seinfeld possède environ 80 voitures de son constructeur préféré et a dit un jour que Porsche était «l’essence de la perfection des voitures de sport».

Bien qu’il possède moins de véhicules (environ 150), la valeur totale de sa collection est la même que celle de Leno. Il est estimé à 50 à 150 millions de dollars grâce à tous les véhicules rares et précieux.

Une voiture que vous ne trouverez jamais dans le garage souterrain de Seinfeld? Une Lexus, que le comédien méprise absolument. Il a dit un jour que le constructeur automobile «perfectionne l’idée d’un cercueil sur roues».

Les deux comédiens ne sont pas en compétition

En fin de compte, les deux collectionneurs de voitures n’essaient pas de s’unir. Ils aiment vraiment, vraiment les voitures et apprécient aussi cette passion chez les autres. Seinfeld montre certains de ses manèges dans la série Comedians in Cars Getting Coffee. Pendant ce temps, Leno a sa propre série centrée sur la voiture, Jay Leno’s Garage.

Les passionnés de voitures entretiennent leur amitié depuis plus de 30 ans. «Si j’admire quelqu’un, c’est Jerry. Il est tout à propos de la blague, pas de lui-même », a déclaré Leno à Post et Courier.

Et le sentiment est réciproque. Seinfeld est apparu sur le salon automobile de Leno et vice versa.