« Je dis simplement qu’il n’y a pas de règles en ce qui concerne les Noirs et comment on ne leur accorde pas le bénéfice du doute. »

Rachel Lindsay a fait part de ses réflexions sur le tournage de Jacob Blake.

S’adressant exclusivement à TooFab vendredi, la star de « The Bachelorette » a déclaré qu’elle était très affectée par les nouvelles de la semaine dernière de Rusten Sheskey, un policier, tirant sept fois sur Blake dans le dos à Kenosha, dans le Wisconsin, le laissant paralysé de la taille aux pieds.

«Cela ne semble tout simplement pas s’arrêter», s’est-elle exclamée. « Je dis simplement qu’il n’y a pas de règles concernant les Noirs et comment on ne leur donne pas le bénéfice du doute. On ne leur donne pas d’options. On ne leur donne aucune chance. »

« C’est vraiment décourageant. »

Alors que les détails de la fusillade ne sont toujours pas clairs et qu’une enquête du ministère de la Justice de l’État a été ouverte, les Milwaukee Bucks se sont retirés d’un match éliminatoire de la NBA en signe de protestation mercredi dernier. Bientôt, d’autres équipes et personnalités sportives de premier plan ont suivi.

« C’était comme, » Whoa, c’est phénoménal « , se souvient Lindsay. « La saison est finie – ils prennent position parce qu’ils sont considérés comme une distraction. Ils sont là pour divertir. Ils disent: ‘Nous ne sommes pas votre divertissement. Nous n’allons pas vous distraire. de ce qui arrive aux gens qui nous ressemblent. ‘ »

Cependant, samedi, les équipes étaient de retour sur le terrain.

«Je suis définitivement devenue émue à propos de Jacob Blake», a-t-elle avoué. « J’apprécie la réaction dans le monde du sport, mais j’étais un peu bouleversé juste pour être honnête. »

Lindsay a déclaré qu’elle espérait que les gens avec «de l’argent» et des «grandes plates-formes» organiseraient d’autres efforts, comme dans la veine du boycott des bus de Montgomery, qui a duré un peu plus d’un an à partir de décembre 1955.

«Nous devons faire quelque chose comme ça pour être efficace», a-t-elle poursuivi. « Sinon, les gens vont être désensibilisés et ça va diluer le message. »

« Nous sommes au milieu d’une pandémie raciale », a ajouté Lindsay. « Ça ne fait qu’empirer. C’est le truc fou. Ça ne fait qu’empirer. »

Pendant ce temps, Lindsay s’est entretenue avec TooFab d’un autre sujet qui la passionne: aider les individus à «obtenir la fermeture dont ils ont besoin pour qu’ils puissent continuer leur vie» après avoir été «fantômes».

Dans ses tout premiers épisodes virtuels, « MTV’s Ghosted: Love Gone Missing » retourne mercredi pour trouver Lindsay et le co-animateur Travis Mills travaillant avec ces personnes pour «traquer et confronter un ancien amant, ami ou membre de la famille» dans le but de découvrir les dures réalités de la raison pour laquelle ils ont mis fin à la relation soudainement et sans explication.

« Nous savions qu’il y avait des gens qui avaient besoin d’être aidés », a déclaré Lindsay à propos du retour à la saison 2 pendant le verrouillage du coronavirus. «Malheureusement, les images fantômes ne se sont pas arrêtées. Et si quoi que ce soit, cela empire au milieu d’une pandémie parce que nous ne pouvons pas interagir.

Lindsay a déclaré que sa propre expérience d’être «fantôme» explique en grande partie pourquoi elle est si investie dans le programme MTV.

«Je me souviens pour moi, j’étais coincée», a-t-elle expliqué. « Je ne pouvais pas vraiment entrer dans une autre relation avant de comprendre ce qui s’était passé avec les images fantômes. »

«C’était dévastateur d’appeler le téléphone un jour et de dire que le numéro de téléphone que vous avez atteint n’est plus en service», a-t-elle poursuivi. « Et il n’y avait pas d’Instagram et il n’était pas sur Facebook ou Twitter et ce n’est que deux ans plus tard que j’ai découvert ce qui s’était passé. »

« Personne n’en a vraiment parlé et il n’y avait certainement pas de nom », a ajouté Lindsay. « C’est pourquoi je suis si passionné par ce spectacle. »

« MTV’s Ghosted: Love Gone Missing » commence à être diffusé le mercredi 2 septembre à 21 h HE / PT sur MTV.

