L’acteur emblématique des années 80 a également parlé du choix de la famille plutôt que de la célébrité.

Ralph Macchio a révélé le seul reproche qu’il a eu avec le redémarrage de Jaden Smith de « The Karate Kid ».

Bien que Macchio soit devenu une célébrité dans l’original, son grief avec la prise produite par Will Smith n’a pas grand-chose à voir avec la protection du blockbuster emblématique de 1984.

Au lieu de cela, il s’agit du titre du film le plus récent qui coïncide avec son changement d’emplacement.

Montre Facebook

Jada et Will Smith ont une conversation émotionnelle sur la parentalité, les échecs et le divorce

Voir l’histoire

Dans la version de Macchio, son personnage Daniel LaRusso apprend le karaté auprès de M. Miyagi pour se défendre des brutes à Los Angeles. Smith joue Dre au redémarrage, où il se rend en Chine pour apprendre le kung-fu pour combattre un adversaire.

« Le karaté n’existe pas en Chine, il aurait donc dû s’appeler » The Kung Fu Kid « », a déclaré l’acteur de 58 ans au Guardian.

Cependant, il a fait l’éloge du dernier effort, en disant: « Cela a amélioré l’héritage de l’original. »

Le reproche était peut-être doux car il a déjà dû passer le flambeau quand Hilary Swank a joué dans « The Next Karate Kid » à partir de 1994.

.

Ce que Jada Pinkett Smith et Will Smith ont dit à propos du swing, du mariage ouvert dans le passé

Voir l’histoire

Quoi qu’il en soit, Macchio s’est bien installé lorsqu’il a repris le rôle de la série « Cobra Kai », qui vient d’être repris par Netflix.

Et bien que la nouvelle émission l’ait ramené sous les projecteurs, Macchio a déclaré à la source d’informations qu’il ne l’avait jamais vraiment manqué, appréciant le fait qu’il préférait un style de vie discret avec sa famille à une énorme carrière cinématographique.

« Si j’avais essayé de saisir cette bague en or à chaque occasion, j’aurais peut-être eu plus [jobs], mais je ne pouvais pas les atteindre parce que je regardais un match de baseball dans ma ville natale « , a-t-il expliqué. » Je n’étais pas le plus grand preneur de risques, et je suis sûr qu’il y a eu des occasions perdues à cause de cela. Mais aussi, peut-être que ma prudence m’a aidé à rester ancré, donc je suis en paix avec les choix que j’ai faits. «

Vous avez une histoire ou une astuce pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.