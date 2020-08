Après l’expulsion de Janelle la semaine dernière, Kaysar est seul dans la maison – est-il toujours une cible ou peut-il changer son destin?

Jamais un « Grand frère » Houseguest avait besoin d’un chef de famille gagner plus que Kaysar. Eh bien, ce n’est probablement pas vrai, mais sa tête est sur le billot depuis que lui et Janelle sont entrés ensemble dans la maison.

Avec elle partie, une des deux choses se produit. Soit il obtient une nouvelle vie dans ce jeu, soit la maison décide de continuer et de terminer ce qu’elle a commencé. Vous savez, parce que Kaysar n’a jamais terminé plus haut que la 10e place en deux saisons.

De toute évidence, il est la plus grande menace dans cette maison en ce moment, non?

C’est presque frustrant de regarder ces joueurs parce qu’ils jouent de la même manière que les saisons récentes. Une énorme alliance est formée dès le début et personne ne veut jamais faire basculer le bateau, donc c’est juste un vote facile après un vote facile après un vote facile.

Au moins, Janelle était une énorme menace dans la maison, ou du moins une énorme menace perçue. À l’heure actuelle, la moitié de la maison avec la tête dans le jeu et la gestion de la série sont les vraies menaces, car ils continuent de prendre le pouvoir semaine après semaine.

Tête de Meow-sehold

Cette semaine, ce n’est pas la Commission (ou le Comité par extension) qui a ramené le chef de famille, mais c’était toujours à côté de la Commission. Et vraiment, Tyler et Cody dirigent la maison.

Entre The Commitee et les Slick Six, ils sont alignés avec huit autres personnes dans la maison. C’est une combinaison d’alliances incroyablement dominante. Ce qui est encore plus remarquable, c’est qu’aucune alliance ne semble viser l’autre.

Nous ne pouvons que créditer Tyler et Cody pour une aide importante dans ce domaine, en gardant la cible sur quelqu’un en dehors de leurs alliances collectives de dix personnes. Ce qui signifie que quand Enzo a remporté une belle victoire dans la compétition HOH, les garçons étaient plutôt assis … encore!

Cody, en particulier, a travaillé très étroitement avec Enzo, qui pense que les deux sont cavalier ou mourir ensemble. Mais Cody semble également avoir cet arrangement avec Tyler et Memphis. Une chose est sûre, cependant, les garçons blancs hétérosexuels sont forts dans ce match. Nous devrons en dire plus à ce sujet dans un instant.

Noël arrive tôt

Enzo a choisi Noël comme son plus un dans la suite de sécurité la semaine dernière dans l’espoir de la ligoter comme alliée stratégique et le garçon a commencé à payer immédiatement. Noël est un joueur très observateur, tout comme Enzo.

Après avoir confirmé qu’il voulait travailler avec elle et se soutenir mutuellement, ils ont eu l’une des réunions les plus productives que nous ayons vues de toute la saison, brisant tous les autres joueurs, percevant des alliances, des flotteurs et la position de tout le monde.

Dans l’ensemble, ils ont une assez bonne lecture de la maison. La seule faille dans l’armure semblait être ces votes hinky pour sauver Janelle la semaine dernière, mais Cody est à peu près sûr de savoir de qui il s’agissait. Parce qu’elle lui a demandé de le faire avec elle.

Les dessins dangereux de Dani

Nous le disons depuis un moment maintenant, mais Dani joue un jeu très dangereux. Tout comme Memphis perd la confiance des membres de son alliance avec ses mouvements de voyous dans le jeu, tout le brassage du pot dupliqué de Dani commence à lui coûter la confiance.

Cette semaine, elle aurait pu engendrer un peu plus de confiance en Cody si elle avait été claire pour avoir lancé ce vote à la manière de Janelle après qu’elle lui ait demandé s’il le ferait avec elle – pour l’épingler sur Da’Vonne et Bayleigh – mais elle ne l’a pas fait.

Et pourtant, il est à peu près sûr que c’est elle qui l’a fait et il sait pourquoi elle l’a fait. En lui mentant, elle a créé des couches de méfiance. Si elle voulait lui mentir sur un plan qu’elle a fait avec lui, sur quoi mentirait-elle d’autre? Que pouvez-vous croire qu’elle dit?

Avec Dani, une grande partie de sa stratégie repose sur ces manipulations sociales, elle doit faire attention à ce que les gens puissent croire ce qu’elle dit. Sinon, elle est en train de creuser sa propre tombe. Reste à voir si cela lui coûtera.

Le plus gros problème est que Dani est également à la fois dans les Slick Six et dans The Committee, ce qui signifie qu’elle a clairement décidé que le premier de ceux-ci n’était pas réel pour elle. Mais avec Memphis et maintenant Dani semant la méfiance, Cody et Tyler pourraient-ils décider que le Comité est l’alliance la plus problématique?

On y va encore une fois

Les nominés de cette semaine sont comme une mauvaise suite. Les deux nominés ont déjà fait partie du bloc et aucun d’eux ne s’est montré particulièrement fort stratégiquement ou physiquement dans ce match. Pour Enzo, cependant, il dit que c’est parce qu’ils ne l’ont pas approché ou n’ont pas discuté avec lui.

Les a-t-il approchés?

Da’Vonne et Kaysar ont eu une conversation significative sur Black Lives Matter, la représentation et les défis auxquels les personnes de couleur sont confrontées dans ce jeu. L’un de ces défis est d’être socialement accepté par la majorité des joueurs blancs du jeu.

Inévitablement, les blancs ont tendance à graviter les uns vers les autres et historiquement cela a été mauvais pour les joueurs de couleur. Il existe de rares exceptions, mais sur des émissions comme celle-ci et «Survivor», il y a une histoire alarmante de BIPOC ciblé et éliminé tôt.

C’est pourquoi nous devons noter qu’avec les nominations répétées d’Enzo de Kaysar et Kevin, il n’y a pas eu un seul homme blanc hétéro sur le bloc toute la saison bien après quatre semaines de nominations. Si l’un d’eux se retire du bloc, un candidat de remplacement peut changer cela.

Pour le moment, cependant, les nominés sont Keesha, Kevin, Nicole A, David, Janelle et Kaysar. Et de ces six nominés, les trois femmes blanches sont rentrées chez elles. La maison n’a pas encore expulsé un homme ou nommé un homme blanc et hétéro.

Cela veut-il dire quelque chose? Peut-être pas. Nous sommes confiants de dire que cela ne signifie pas que quelque chose d’intentionnel se passe dans la façon dont les choses se déroulent, mais cela parle d’un racisme passif et d’un sexisme subtils dans la manière dont les gens interagissent et se connectent culturellement.

Nous ne nous attendons absolument pas à ce que cette distinction continue, mais « BB22 » suit le racisme endémique la saison dernière, les quatre premiers Houseguests expulsés étant des personnes de couleur et de nombreux commentaires terribles ont été faits contre le BIPOC et les femmes.

Cette saison a été plus consciente de la course à coup sûr cette saison, et CBS a fait beaucoup mieux en diffusant des conversations importantes comme Kaysar et Da’Vonne partagées ce soir, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose en ce qui concerne la façon dont la maison interagit avec un un autre.

Cartes de rapport des invités de maison

Cody Calafiore remonte au sommet. Apparemment, remporter le premier HOH de la saison était la chose la plus importante de tous les temps, car les relations et les alliances qu’il a forgées cette semaine-là l’ont effectivement laissé au pouvoir tout au long de la saison. Grade: A

Tyler Crispen reste dans une position incroyable, fortement aligné avec Cody et en bon état avec pratiquement tout le monde au pouvoir dans ce match. Il est une bête comp et pourtant personne ne le vise. Qualité: A-

Enzo Palumbo continue d’augmenter, prenant HOH cette semaine et solidifiant immédiatement un jeu social déjà fort en faisant des alliances avec Noël et en restant proche de Cody, le chef de file de la maison. Qualité: A-

Abbé de Noël se trouve dans une position incroyable cette semaine, en étroite collaboration avec Enzo. Elle doit être prudente dans la mesure où il la voit comme finalement consommable, mais elle est dans un endroit incroyable pour obtenir des informations et elle a prouvé qu’elle pouvait faire beaucoup avec cela. Qualité: B +

Nicole Franzel peut simplement rester bas et ne pas balancer les bateaux. Elle est sur quelques radars en tant qu’ancienne gagnante, mais rien qui ne semble prêt à couler son jeu pour l’instant. Elle est également fortement alignée sur Cody, ce qui pourrait prouver sa grâce salvatrice lorsque la maison la regardera enfin. Catégorie B

Bayleigh Dayton et Da’Vonne Rogers sont considérés comme un duo par tout le monde, et maintenant ils sont ciblés par le sabotage de Dani. Jusqu’à présent, cela ne semble pas fonctionner, mais ils doivent trouver quelque chose ou ils deviendront la cible de rupture, ce qui est mauvais pour l’un de leurs jeux. Catégorie B-

Daniele Briones fait de son mieux pour semer la discorde, mais Cody ne l’achète pas tout à fait et il l’a dit à Enzo. Cela met la confiance de Dani en péril, selon la manière dont ils décident de partager leurs soupçons avec les autres. Si Bay et Day en ont vent, étant donné qu’ils sont ses cibles, le Slick Six va exploser. Catégorie B-

Memphis Garrett met bas et hors du radar. Il joue à un jeu très centré sur lui-même et il n’a pas encore payé le prix. Son long match, cependant, pourrait être paralysé en ce sens qu’il a beaucoup de gens alignés avec lui qui ne lui font absolument pas confiance. En plus de cela, il est une bête comp et une menace. Grade: C

Ian Terry est remarqué, malgré ses tentatives de minimiser son existence. Sa seule valeur pour le moment est qu’il est dans la poche arrière de Nicole en ce qui concerne les votes, mais avec autant de personnes au pouvoir et personne ne veut faire de grands mouvements, ce n’est pas aussi précieux que cela pourrait ou devrait l’être. Il n’a pas non plus remporté de concours, ce qui dans cette maison signifie qu’il est une énorme menace. Qualité: C-

Kevin Campbell n’arrive tout simplement pas à le faire. Il est apparemment un pion cette semaine, mais parfois les pions rentrent chez eux. Et s’il répète ses effondrements de la semaine 1, il pourrait sceller son propre destin si Kaysar parvient à se sauver. Mais nous pensons qu’il est dans un endroit légèrement meilleur cette fois-ci et qu’il devrait survivre. Il y a simplement de meilleures cibles. Qualité: D +

David Alexander continue de bousiller son jeu. Cette semaine, il a juste regardé maladroitement tout le monde quand ils lui ont demandé s’il avait voté pour sauver Janelle, ce qu’il n’a pas fait. Mais il ne pouvait pas simplement le dire. Apparemment, aussi bon qu’il puisse être pour lire la maison, il est terrible lorsqu’il est confronté ou sous l’impulsion du moment. Il se fige littéralement et semble coupable comme l’enfer, au grand plaisir de Dani. Il n’est donc pas à leur niveau. Grade: D

Kaysar Ridha n’a pas de nouvelle vie. Il reste l’ennemi public numéro un dans la maison, bien qu’il soit l’une des menaces les plus faibles. Tout ce qu’ils craignent maintenant, c’est sa colère s’il trouve du pouvoir, et apparemment cela suffit et il sera la cible jusqu’à ce qu’il soit parti, ce qui est dommage. Il a une bonne tête pour le match dans son ensemble, mais ne construit aucun lien avec qui que ce soit (pas que nous pensons qu’ils y seraient ouverts à ce stade). Qualité: D-

Chatter maison

«Ils viennent me chercher ensuite. J’ai été chassé comme un chien depuis que je suis entré dans cette maison. –Kaysar « J’ai voté pour expulser Kaysar parce que je voulais donner à Janelle un vote de pitié. Mais aussi, si je peux attiser un peu de folie dans cette maison, pourquoi pas? » –Dani « Si vous ne pouvez pas être un bête sociale, il est temps d’être une bête comp. « –David (ou peut-être … ni l’un ni l’autre?) » Peu m’importe qui est dans cette maison. Je veux du sang partout sur moi. « – Enzo (après avoir gagné HOH) » Est-ce que je deviens fou ici? Vous m’avez demandé de le faire, alors je pense que cela aurait pu être vous n’est pas vraiment une hypothèse sauvage. Je ne comprends pas pourquoi Dani est si défensive, mais maintenant, elle lève beaucoup de drapeaux avec moi. « –Dani (disant à Cody qu’elle n’a pas voté pour sauver Janelle … elle l’a fait) » Je ne veux pas qu’ils le fassent. pense que les deux votes, c’était nous. « –Da’Vonne (à Janelle) » Vous pensez que c’était Kevin ou Da’Vonne? C’était définitivement Bayleigh, évidemment. « –Dani (à Cody) » Je pense que c’était toi. « –Cody » David donne les Davidsms habituels. Quoi? Hein? Qui est-ce? J’ai passé à autre chose. Pourquoi es-tu ici? « –David (je ne peux pas simplement dire qu’il a voté pour Janelle) » Je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder le monde brûler. Je ne pouvais plus le supporter. « –Kaysar (dit qu’il est revenu pour avoir des conversations difficiles en public) » Je viens après toi. « –Dani (après que Bayleigh ait fait d’elle une Have-Not) » Ecoute. Swing, mais ne manquez pas. « –Bayleigh » C’est un bon gamin. Mais il n’a pas parlé de jeu avec moi pendant quatre semaines. « – Enzo (à propos de Kaysar)

