« Nous l’avons terminé et je suppose que cela m’a donné de très grands sentiments. »

Jennifer Garner vient de terminer une montre frénétique de «The Office» – et la finale de la série l’a frappée «assez fort».

Lundi, l’actrice a partagé une vidéo hilarante sur Instagram, révélant qu’elle et ses enfants – Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, 8 ans – avaient fini de regarder « The Office ». Et Garner, 48 ans, a été tellement affectée par le dernier épisode de la sitcom qu’elle l’a émue aux larmes.

Dans le clip, la star de « 13 Going on 30 », qui portait un sweat-shirt Dunder Mifflin et était assise devant un signe de Dunder Mifflin, peut être vue en train de pleurer en réagissant à la finale de la série. Depuis que Garner a accidentellement filmé sa réaction au ralenti, elle a ajouté une voix off pour raconter ses sanglots, ce qui a rendu une vidéo encore plus amusante.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

« Vous ne devinerez jamais quelle émission mes enfants et moi avons regardé un épisode par jour pendant toute la quarantaine. Et devinez quoi? Nous l’avons terminé et je suppose que cela m’a donné de très grands sentiments », a-t-elle déclaré dans la voix off, en riant sa réaction émotionnelle. «Bénis son cœur. Oh mon Dieu, regarde qui avait besoin d’un grand cri! Et peut-être qu’une douche aurait été utile.

« C’est agréable de savoir que vous pouvez ressentir autant de passion pour quelque chose, n’est-ce pas », a-t-elle poursuivi dans la narration. « Alors merci, si vous avez déjà entendu parler de cette émission, » The Office « , vous devriez l’essayer. C’est merveilleux. »

Après qu’un de ses enfants ait crié une citation de l’émission, Garner l’a répétée pour la caméra: « Bears, Beets, Battlestar Galactica. »

«Mes enfants et moi avons passé des mois entassés sur le canapé à travailler sur ‘Comment se comporter en tant que grandis’ 🙅🏻‍♀️, alias #TheOffice», a déclaré Garner sous-titré le clip. « Apparemment, nous sommes des gens sensibles – la finale nous a frappés assez durement. Quand j’ai réalisé que j’avais accidentellement tiré mon témoignage d’adieu au ralenti, j’ai réalisé: votre lundi pourrait aussi en avoir besoin. 🙈👵🏼😬 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ #thankyoucastandcrew #pleasecomeoverweloveyou #icantfinales «

Le message de Garner a attiré l’attention des alums de « Office » Jenna Fischer (Pam Beesley), Angela Kinsey (Angela Martin) et Mindy Kaling (Kelly Kapoor), ainsi que sur le compte Instagram de l’émission.

« Oh Lady !! C’est le message le plus doux et le plus merveilleux! Je vous envoie beaucoup d’amour », a écrit Fischer, avant de parler d’elle et du podcast « Office » de Kinsey.

Kinsley, qui s’est d’abord excusée pour sa réponse tardive alors que son AC était sorti, a écrit: « J’adore ça. Je t’aime toi et ta famille et juste pour que tu saches que la finale me fait brailler les yeux aussi. » Kaling a commenté avec un emoji de cœur.

Le compte Instagram « The Office » a ajouté: « Nous sommes si heureux de vous rendre heureux! ❤️🥺 Notre lundi a été définitivement amélioré en voyant cela. »

