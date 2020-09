2020-09-01 01:30:03

La star de cinéma pour adultes Ron Jeremy a été frappée de 20 nouvelles accusations d’agression sexuelle, après avoir été arrêté et accusé de viol et d’agression sexuelle en juin.

Le comédien, cinéaste et acteur de cinéma pour adultes âgé de 67 ans – de son vrai nom Ronald Jeremy Hyatt – a été initialement accusé d’avoir violé trois femmes et d’en avoir agressé sexuellement une autre en juin, et fait maintenant face à 20 autres accusations d’agression sexuelle et tâtonnant après que d’autres femmes aient signalé des allégations contre lui aux autorités.

Selon les procureurs du comté de Los Angeles, Ron a été accusé d’inconduite par 13 femmes, les allégations – qui incluent également les agressions sexuelles, le viol, le sexe oral forcé et la pénétration par un objet étranger sur une victime inconsciente ou endormie – remontent à 2004. .

Le bureau du procureur du district du comté de Los Angeles a confirmé que la plainte pénale contre Jeremy avait été amendée lundi (31.08.20) pour soulever les charges contre lui.

Les responsables ont également déclaré que les nouvelles accusations s’étalaient sur 16 ans et concernaient des victimes âgées de 15 à 54 ans lorsque les incidents allégués ont eu lieu.

Le bureau du procureur de district a allégué que Ron avait agressé sexuellement une fille de 15 ans lors d’une fête à Santa Clarita, en Californie, en juin 2004, alors qu’il était accusé plus récemment d’avoir agressé une femme de 21 ans à Hollywood le jour du Nouvel An. cette année.

S’il est reconnu coupable, Ron encourt une peine maximale possible de plus de 250 ans de prison, mais lorsqu’il a été arrêté sur les charges initiales en juin, l’acteur de cinéma pour adultes a plaidé non coupable.

L’arrestation de Ron en juin faisait suite aux accusations portées par trois femmes, les incidents présumés remontant à 2014.

Les accusations comprenaient une accusation de viol faite par une femme de 25 ans, qui prétend avoir été violée dans une maison à West Hollywood en mai 2014, ainsi que deux cas distincts impliquant l’agression sexuelle présumée de femmes âgées de 33 et 46 ans, qui a eu lieu dans un bar de West Hollywood en 2007.

Ron est également accusé d’avoir violé de force une femme de 30 ans dans le même bar en juillet 2019.

La star est actuellement derrière les barreaux avec une caution fixée à 6,6 millions de dollars.

