2020-08-29 02:30:04

Rose McGowan se sentait «jeune et libre» avec Marilyn Manson.

Rose McGowan se sentait «jeune et libre» avec Marilyn Manson.

L’actrice de ‘Charmed’ a eu une relation de trois ans et demi avec le rockeur et admet que c’était une grande distraction car elle pouvait « se concentrer » sur lui.

Elle a dit: « Être avec [Marilyn Manson] a joué un rôle très important dans la guérison pour moi à ce moment-là, parce que je voulais être jeune et libre, et je me sentais si vieux. J’avais juste eu envie de travailler, c’était comme si, depuis si longtemps et j’ai fait comme cinq films d’affilée, puis la mauvaise chose est arrivée. Et après ça, je voulais juste m’enfuir avec le cirque et me sentir libre et m’amuser. Et aussi parce que les gens sont comme lui envoyer des menaces de mort tout le temps et tout ça – il s’agissait plus de moi de le protéger. Je pourrais me concentrer sur lui, au lieu de m’occuper de mes propres affaires. »

L’actrice de 46 ans a assisté aux MTV Video Music Awards 1998 avec Marilyn et portait une robe osée, ce qui lui donnait du «pouvoir».

Parlant de son apparition à la cérémonie de remise des prix de la musique, elle a ajouté à Yahoo! Divertissement: « C’était ma première grande apparition publique après avoir été agressée sexuellement. Je me suis juste dit: ‘Oh Hollywood, voulez-vous juste un corps que vous pouvez utiliser et jeter? Alors j’en ai un pour vous!’ C’était comme à la fin de Gladiator quand il sort et il se dit: «Vous n’êtes pas divertis? Et si tu me regardes, je l’ai fait avec puissance. Je ne l’ai pas fait avec ma main sur ma hanche pour être sexy … La plupart des femmes qui sont habillées comme ça sur le tapis rouge, c’est un calculé, sexy Le mien était comme, « Je vais baiser avec ton cerveau. Je vais te faire exploser la cervelle. » Et personne ne l’avait fait. «

Mots clés: Rose McGowan et Marilyn Manson

Retour au flux