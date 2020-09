2020-09-02 17:30:04

L’acteur de Harry Potter, Rupert Grint, aurait augmenté son solde bancaire de 3 millions de livres sterling l’année dernière, un peu moins de 58000 £ par semaine, grâce à son empire immobilier de 24 millions de livres sterling.

L’acteur de « Harry Potter » – qui aurait gagné environ 40 millions de livres sterling en jouant le meilleur ami du personnage titulaire Ron Weasley dans la franchise cinématographique – a augmenté sa banque à hauteur de près de 58000 £ par semaine grâce à ses investissements judicieux dans le logement. .

Selon The Sun Online, les comptes de la société de la star de 32 ans, Clay 10 Ltd, ont montré que l’entreprise valait plus de 20 millions de livres sterling, une hausse de plus de 2,5 millions de livres sterling depuis 2019.

De plus, les développements Oneonesix de Rupert valent 4 millions de livres sterling.

En juin, il a été rapporté que Rupert possédait un empire immobilier de 24 millions de livres sterling et avait récemment ajouté 10,6 millions de livres supplémentaires de maisons à son vaste portefeuille, notamment en dépensant 1,5 million de livres sterling pour deux propriétés à Luton, dans le sud-est de l’Angleterre, et une maison de 500000 £. à Hitchin, dans le sud-est de l’Angleterre.

Une source a déclaré à l’époque: «Rupert est devenu un magnat de l’immobilier et a travaillé sa magie sur la construction de son empire.

«Son portefeuille vaut environ 24 millions de livres sterling maintenant et il le développe tout le temps.

«Il a lancé trois entreprises immobilières qui rapportent toutes une somme modique.

«L’une de ses sociétés, Clay 10, a investi dans plus de 8 millions de livres sterling de propriétés au cours du dernier exercice.

«Une autre de ses sociétés, Oneonesix Development, a acheté des places juste à l’extérieur de Londres.

«Rupert est un investisseur avisé et achète des propriétés locatives haut de gamme avec de bonnes liaisons de transport vers la ville ainsi que des maisons plus luxueuses.

« Récemment, il a acheté une maison pour 500 000 £ à Hitchin, Herts, puis a dépensé 1,5 million £ pour deux maisons voisines à Luton, Beds. »

Georgia Groome, la petite amie de Rupert, a donné naissance à une fille, leur premier enfant ensemble, en mai.

