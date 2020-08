2020-08-26 12:00:04

La pop star Sarah Harding a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade avancé.

Sarah Harding a un cancer du sein à un stade avancé.

La pop star de 38 ans a reçu un diagnostic de cancer du sein plus tôt cette année et elle a récemment appris qu’il était déjà avancé dans d’autres parties de son corps.

Sarah a écrit sur Twitter: « Salut à tous,

J’espère que vous vous sentez tous en sécurité et bien en ces temps incertains. Je n’ai pas posté ici depuis si longtemps, merci à tous ceux qui m’ont contacté, cela signifie vraiment beaucoup.

Je pense que le moment est venu de partager ce qui se passe.

«Il n’y a pas de moyen facile de dire cela et en fait, cela ne semble même pas réel d’écrire cela, mais voilà.

Plus tôt cette année, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein et il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.

«Je suis actuellement en cours de chimiothérapie hebdomadaire et je me bats aussi fort que possible.

Je comprends que cela peut être choquant à lire sur les réseaux sociaux et ce n’est vraiment pas mon intention.

« Mais la semaine dernière, il a été mentionné en ligne que j’avais été vu à l’hôpital, donc je pense que le moment est venu d’informer les gens de ce qui se passe et c’est la meilleure façon de le faire. (Sic) »

Sarah a remercié les « héros » du NHS pour leur soutien au cours des derniers mois et a promis qu’elle « resterait positive » au milieu de sa lutte contre le cancer.

Le chanteur a poursuivi: « Ma mère, ma famille et mes amis proches incroyables m’aident à traverser cela, et je tiens à remercier les merveilleux médecins et infirmières du NHS qui ont été et continuent d’être des héros.

Je fais de mon mieux pour rester positif et je vous tiendrai au courant de la façon dont je vais.

«En attendant, j’espère que vous comprendrez et respecterez tous ma demande de confidentialité pendant cette période difficile.

Je vous envoie tant d’amour… xx (sic) «

Mots clés: Sarah Harding, Filles à haute voix

Retour au flux