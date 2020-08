Il va sans dire que WandaVision de Marvel est la série la plus mystérieuse annoncée par le studio. Bien que les histoires de Marvel Cinematic Universe soient toujours entourées de secret, WandaVision défie pratiquement toute explication.

Depuis qu’il a été annoncé l’année dernière, même ses propres stars ont expliqué qu’elles n’étaient pas sûres de le comprendre, mais mec, ça va être génial.

Il n’est donc pas étonnant que les fans décomposent WandaVision, l’analysant avec l’intensité avec laquelle les historiens étudient les artefacts anciens. Non seulement les fans ont analysé chaque image des images publiées jusqu’à présent, mais ils ont également mis au point certaines des théories de fans les plus élaborées jamais engagées dans Reddit.

Qu’est-ce que «WandaVision?»

Elisabeth Olsen | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Tout va bien dans le titre, qui explique tout et rien à la fois. En un mot, la série décrit ce qui arrive à Vision et Scarlet Witch à la suite de Avengers: Fin de partie.

Wanda est censée faire face au traumatisme de la perte de Vision, décédée dans Avengers: guerre à l’infini, tandis que Vision est un mystère simplement parce qu’il est là.

Certes, les héros de Marvel ont l’habitude de ne pas rester morts, mais Vision était l’un des héros qui n’est pas revenu à la vie pour la bataille finale de Fin du jeu. Alors, comment se fait-il qu’il soit engagé dans le bonheur domestique avec Wanda? Et quel est le problème avec des parties en noir et blanc, comme un épisode de Leave it to Beaver ou My Three Sons? Comment diable cela s’intègre-t-il avec le fait d’être des super-héros?

Quoi que cela signifie, ses principaux acteurs ne peuvent pas attendre que nous le voyions, et ils ont probablement hâte de le voir eux-mêmes pour comprendre ce que Kevin Feige et ses collaborateurs ont réalisé. Feige, bien sûr, a monté un troupeau sur tout le MCU, mais apparemment, cette émission en particulier est son bébé. C’est donc sans doute le film ou l’émission le plus important de Phase Four.

Quelle est la théorie des fans sur Wanda?

CONNEXES: MCU: La fin de «loin de chez soi» a-t-elle secrètement révélé l’intrigue de «WandaVision»?

Une théorie des fans sur Reddit à propos de l’émission est si détaillée que l’explication complète reprendrait le reste de cette pièce, mais en la résumant à l’essentiel, la théorie suggère que Wanda est coincée dans une boucle temporelle et crée des visions élaborées, si vous le ferez, pour faire face au traumatisme de perdre son amour. La partie clé de la théorie est la suivante:

«Je pense que nous verrons une Wanda en deuil entrer dans les univers où Vision est toujours en vie. Une fois là-bas, elle supprime la version alternative d’elle-même. Elle se fait ensuite passer pour cette «version» d’elle-même pour vivre sa vie avec Vision. Chaque fois qu’elle le fait, ça se passe bien pendant un moment, d’où la partie sitcom, mais forcément ça va de travers. Soit sa déception est découverte, soit sa simple existence endommage trop gravement la chronologie de cet univers pour rester. Elle recommence donc, se supplantant en même temps dans un autre univers. Comme le jour de la marmotte au cinéma, elle joue les mêmes événements en espérant que c’est l’univers où elle et Vision peuvent être ensemble. Chaque épisode, nous verrions la même série d’événements mais se déroulant dans un univers différent «

Les boucles temporelles sont terminées

Si la théorie des fans est exacte, et que d’autres fans le pensent, alors WandaVision deviendrait le dernier d’une série de films en boucle temporelle. En plus du Groundhog Day susmentionné, il y avait aussi Tom Cruise’s Edge of Tomorrow, également connu sous le nom de Live, Die Repeat.

Il y avait le drame pour adolescents Before I Fall avec Zoey Deutch, et Happy Death Day et sa suite, Happy Death Day 2 U. L’exemple le plus récent était la comédie acclamée Palm Springs avec Andy Samberg et Cristin Milioti.

Si la théorie du fan est correcte, il semble que WandaVision suit une structure similaire, mais avec des visuels plus élaborés. Edge of Tomorrow a peut-être déjà introduit l’angle d’action de science-fiction, mais WandaVision est à la hauteur, surtout s’il se connecte toujours à la série Loki et au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. WandaVision n’a pas de date de première définie, mais elle est attendue avant la fin de l’année.