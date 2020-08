2020-08-28 20:30:04

Scott Disick a laissé entendre que Khloe Kardashian et l’ex Tristan sont de retour ensemble.

La star de ‘L’incroyable famille Kardashian’ a apparemment confirmé que l’ancien couple – qui s’est séparé quand Tristan a trompé Khloe avec son copain Jordyn Woods – est de retour ensemble alors qu’il qualifie Tristan de « chanceux ».

Sous le message du bikini, Khloe a écrit: « Good Swim back in stock NOW (sic) »

Avec Scott commentant en dessous: « @ realtristan13 est un homme chanceux! (Sic) »

Cela vient après que Khloe a avoué qu’elle aurait souhaité que Tristan aurait pu être aussi bon avec elle dans leur relation qu’il l’est avec elle maintenant qu’ils sont séparés.

Dans le court extrait de la série E! émission de télé-réalité, qui revient en entier le mois prochain, Khloe peut être vue en train de dire à son ancien petit ami et père de son enfant, True: « Pourquoi ne pouvais-tu pas être ainsi quand nous étions ensemble? »

Khloe a vécu avec le basketteur au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus afin de pouvoir passer du temps avec sa fille.

Et la cofondatrice de Good American a récemment déclaré qu’elle était « vraiment reconnaissante » de pouvoir coparentalité avec Tristan au milieu de la pandémie de coronavirus.

S’exprimant le mois dernier, elle a déclaré: «Nous faisons un excellent travail et je suis vraiment reconnaissante que nous puissions le faire. Je viens d’une famille qui, vous savez, ma mère et mon père, ils dîneraient une fois par semaine. Et mon beau-père et mon père jouaient au golf une fois par semaine ensemble. Donc, je viens d’une famille qui … ce n’est pas parce que les gens ne sont pas ensemble que vous devez être impoli ou qu’ils sont absents de votre vie. Vous partagez des enfants avec eux et vous voulez en quelque sorte avoir cette famille recomposée. Donc, je suis juste habitué à ça. Je suis sûr que c’est tellement bizarre pour tant de gens. «

