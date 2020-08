La collaboration de longue date de la sensation K-pop a finalement chuté jeudi soir, prêt à défier le livre des records!

BTS peut être la référence en matière de stars de la K-pop, mais BLACKPINK se fait rapidement une marque avec sa forte musicalité, ses influences hip-hop et le même niveau de mouvements de danse énergiques et chorégraphiés.

Cela les aide également à contre-programmer le boy power de BTS en tant que groupe exclusivement féminin. Et maintenant, ils ont collaboré avec l’une des reines pop en Amérique, Selena Gomez, pour une explosion remplie de saccharine de roses, noirs, roses, blancs et roses.

Nous n’allons pas voir les paroles de « Ice Cream » scrutées pendant des décennies comme Bob Dylan ou quoi que ce soit d’autre, mais clairement BLACKPINK et Gomez savent comment mettre en place un véritable bop.

Nous avons également aimé le fait qu’ils aient répondu à la première vidéo record de BTS en anglais « Dynamite » en rappelant à tout le monde à quel point ils peuvent chanter et rapper en anglais, ainsi que dans leur langue maternelle coréenne.

Comme toujours, les dames ont gardé leur style sur le point, dominé par les couleurs de leur nom, mais avec un bord plus léger et plus doux inspiré de la confection qui a inspiré le titre du morceau, ainsi qu’une grande partie de son jeu de mots idiot.

Sérieusement, ces paroles sont absolument dingues, mais dans le groove de la piste, elles semblent couler doucement comme – enfin, comme de la glace. Découvrez quelques-unes de leurs meilleures lignes ci-dessous:

« Cône de neige froid / Obtenez-le gratuitement comme Willy » « Tu pourrais prendre un coup de langue mais il fait trop froid pour me mordre » « Tu peux tremper deux fois parce que je sais que tu m’aimes bien » « Tu es la cerise, reste juste au-dessus de moi « » Faites-le, retournez-le, ramassez-le / Faites-le comme ça ah ouais ah ouais « » Comme ça aime ça lèche-le / Faites-le comme lalala oh ouais »

« Ice Cream » est la suite de BLACKPINK à « How You Like That », les deux morceaux devant être inclus dans leur prochain premier album le 2 octobre.

Leur première sortie a établi plusieurs records lors de sa sortie, y compris la plupart des vues à 86,3 millions au cours de ses premières 24 heures sur YouTube. La première de la vidéo a eu 1,66 million de vues simultanées sur la plate-forme, un autre enregistrement et la plupart des téléspectateurs en première.

Ces records, cependant, ont commencé à tomber sur la centrale BTS susmentionnée la semaine dernière lorsque « Dynamite » a éclipsé son record de juin 2020 avec 101,1 millions de vues au cours de ses premières 24 heures.

Donc, il semble que si BLACKPINK et BTS peuvent représenter des noms de groupes tout en majuscules et se soutenir mutuellement en tant que puissances de la K-pop, ils ont également un peu de rivalité.

Lorsque BLACKPINK a établi son record pour la première fois en juin, c’était une piste précédente de BTS qui avait détenu le record. En d’autres termes, ces deux groupes ne font qu’échanger leur domination en continu pendant que le reste du monde regarde.

« Ice Cream » peut-il jouer un rôle dans les livres des records? Après quatre heures, la vidéo avait amassé plus de 20 millions de vues, ce qui signifie qu’ils ont pris un départ incroyable.

