Nous sommes en 2020 et, une fois de plus, l’artiste Taylor Swift est nominé aux MTV Video Music Awards. La remise des prix, qui se déroule dans divers endroits de sa ville préférée, New York, a été le site de plusieurs de ses moments de carrière remarquables. Voici un aperçu d’eux.

2009: Sa première victoire et l’incident de Kanye West

Kanye West prend le micro de Taylor Swift lors des MTV Video Music Awards 2009 le 13 septembre 2009 à New York. | Kevin Mazur / WireImage

L’un des événements les plus mémorables de l’histoire de la VMA s’est déroulé en 2009. Pour préparer le terrain, ce n’était que la deuxième fois de Swift à la cérémonie de remise des prix, après avoir assisté l’année précédente en tant que nominé pour le meilleur nouvel artiste. Elle était en lice pour la meilleure vidéo féminine pour «You Belong With Me», qu’elle a remporté.

Mais quand Swift est montée sur scène, son moment a été interrompu. Kanye West a prononcé ses mots désormais tristement célèbres: « Taylor, je suis vraiment heureux pour toi, et Imma vous a laissé finir, mais Beyoncé avait l’une des meilleures vidéos de tous les temps! » Plus tard, lorsque Beyoncé a accepté le prix de la vidéo de l’année, elle a appelé Swift sur scène pour prononcer son discours.

2010: Elle a interprété «Innocent»

Taylor Swift joue sur la scène des MTV Video Music Awards 2010 le 12 septembre 2010 à Los Angeles, Californie. | Kevin Mazur / WireImage

Comme Swift l’a dit elle-même, elle écrit ses expériences dans sa musique. Aux MTV VMA 2010, Swift a de nouveau été nominé pour la meilleure vidéo féminine, pour «Fifteen», une chanson sur l’adolescence et le chagrin pour la première fois. Mais elle n’a pas interprété la chanson pour laquelle elle était nominée.

Au lieu de cela, Swift a joué une toute nouvelle chanson inédite, intitulée «Innocent». On croyait largement que le geste était son pardon public à West, beaucoup pointant vers des lignes dans le refrain comme preuve: «C’est bon, la vie est une foule difficile / 32, et toujours en train de grandir maintenant / qui vous êtes n’est pas ce que vous avez fait / Vous êtes toujours innocent.

2015: Première vidéo de l’année de Swift

Selena Gomez et Taylor Swift assistent aux MTV Video Music Awards 2015 | John Shearer / .

Après sa deuxième victoire en 2013 et sa performance en 2014, la prochaine grande année de Swift aux VMA était 2015. Avec 10 hochements de tête, elle était l’artiste la plus nominée de l’événement. Parmi ceux-ci, elle en a remporté quatre – encore un nouveau record pour elle – dont le premier prix de la soirée, Vidéo de l’année, pour «Bad Blood».

En plus d’être un artiste et un nominé, Swift a exercé une triple fonction en tant que présentateur. Pour vraiment marquer ce qu’ils croyaient être la fin de leur querelle, elle a prononcé un discours et a donné à Kanye West le Michael Jackson Video Vanguard Award. West a également reconnu son rôle dans leur histoire – et a annoncé sa candidature à la présidence en 2020.

2017: première de «Look What You Made Me Do»

Swift n’a pas assisté aux VMA de 2016, où West a défendu son nom en la laissant tomber (et en utilisant son image) dans sa vidéo nominée «Famous». Et bien qu’elle ait été nominée, elle n’a pas non plus assisté aux VMA 2017. (Jack Antonoff et Sam Dew ont accepté son prix de la meilleure collaboration pour «Je ne veux pas vivre éternellement».)

Mais à la manière de Taylor Swift, elle a quand même fait sensation. Son premier single de Reputation, «Look What You Made Me Do», a été abandonné quelques jours plus tôt, et le clip a été présenté en première lors de la remise des prix. Dans la chanson et la vidéo, elle fait référence à sa querelle avec West, qui était maintenant officiellement de retour après les événements de l’année précédente.

2019: Swift entre dans l’histoire avec la victoire de «Vous devez vous calmer»

Encore une fois, malgré sa nomination, Swift n’a pas assisté aux VMA 2018. Elle est revenue pour la première fois en quatre ans avec la remise des prix 2019, où elle a battu son propre record avec 12 nominations. En plus de se produire, Swift a remporté trois prix, dont sa deuxième vidéo de l’année pour «You Need to Calm Down».

Cette victoire était unique, car Swift est devenue la première artiste féminine à remporter la vidéo de l’année pour une vidéo qu’elle a co-dirigée. Bien qu’elle n’ait pas mentionné West, elle a fait quelque chose d’intéressant: la première personne qu’elle a embrassée était l’imitateur de Beyoncé Riley Knoxx, reflétant la façon dont elle avait embrassé la vraie Beyoncé sur scène 10 ans plus tôt.