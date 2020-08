2020-08-24 07:30:04

Le trône « Game of Thrones » de Sophie Turner lui a été rendu et elle prévoit de le conserver dans la maison qu’elle partage avec son mari Joe Jonas et leur fille.

Sophie Turner a retrouvé le trône Game of Thrones de Sansa Stark.

L’actrice de 24 ans – qui a récemment donné naissance à son premier enfant, sa fille Willa, qu’elle a avec son mari Joe Jonas – s’est rendue sur Instagram ce week-end pour partager une photo de son alter-ego sur le trône de la série fantastique de HBO. , dans laquelle elle a siégé après avoir été couronnée reine du Nord.

Elle a simplement sous-titré le cliché sur son histoire Instagram:

« Bienvenue à la maison. »

La star de Jonas Brothers, Joe, 31 ans, a également partagé une photo de l’accessoire sculpté chez eux sur sa propre histoire et s’est moquée de sa femme en publiant sa signature sur les réseaux sociaux.

Il a écrit: « Et c’est le thé. »

En plus d’avoir le trône de Sansa comme un rappel de son passage sur le tournage de la série primée à plusieurs reprises – qui a touché une fin épique après la saison huit en mai dernier – Sophie a également des tatouages ​​qu’elle a obtenus lors de l’émission, y compris le Dire Wolf, dont elle avait été avertie, était un spoiler.

Elle a précédemment expliqué: « C’est le Dire Wolf de » Game of Thrones « et il dit, » The Pack Survives « .

«Pendant que je le faisais, les gens m’ont conseillé de ne pas le faire parce que j’avais l’impression de tout donner.

« Mais je ne l’étais pas. C’est juste une citation de la saison dernière mais tout le monde pense que la meute survit vraiment, mais c’est juste une morale que j’aime vivre. »

La star de ‘X-Men: Dark Phoenix’ et sa sœur à l’écran Maisie Williams [Arya Stark] ont également des encrages correspondants pour commémorer la date à laquelle ils ont obtenu leurs rôles de Sansa et Arya.

Elle a précédemment expliqué: « Nous le faisons! Nous avons toujours dit que nous les voulions, alors nous avons eu la date du 07.08.09 sur nos bras parce que c’est la date à laquelle nous avons tous les deux découvert que nous avions obtenu nos rôles dans ‘Game Of Thrones’. »

Mots clés: Sophie Turner, Sansa Stark, Joe Jonas, Maisie Williams

Retour au flux