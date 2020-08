« Il était là à chaque minute du moment. »

Spike Lee se souvient de son temps à travailler avec Chadwick Boseman à la suite de la mort de l’acteur.

Alors qu’il organisait sa fête annuelle de quartier Brooklyn ♥ MJ pour l’anniversaire de Michael Jackson samedi, le lauréat d’un Oscar a rappelé avoir réalisé Boseman dans le film Netflix « Da 5 Bloods », qui était l’un des derniers projets de la star.

Boseman, qui a joué le rôle de chef d’équipe Stormin ‘Normal dans le film de Lee sur la guerre du Vietnam, est décédé vendredi à l’âge de 43 ans à la suite d’une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon.

«Nous avons tourné ‘Da 5 Bloods’ en Thaïlande, et il faisait chaud, jungles, montagnes, et Chadwick était là avec nous tout le long», a commencé Lee, après avoir dédié la chanson de Jackson «Gone Too Soon» à l’acteur décédé. « Je n’ai jamais, jamais soupçonné que quelque chose n’allait pas. Personne ne savait qu’il subissait un traitement, une chimiothérapie. »

« Chadwick, un soldat, ne s’est jamais plaint », a poursuivi Lee. « Il était là à chaque minute du moment. Et sa performance témoigne de ce qu’il a mis dans ce rôle, et de tous ses rôles. »

« Tu nous manques, Chadwick, nous allons célébrer ta vie », a-t-il ajouté.

Lee a également rendu hommage à Boseman sur Instagram, partageant plusieurs messages sincères, y compris une scène supprimée de « Da 5 Bloods » qui mettait en vedette le regretté acteur chantant « God Is Love » de Marvin Gaye.

« Cette scène m’a attiré quand nous la tournions. La revoir ce matin m’a tout simplement déchiré », a-t-il déclaré lors de l’événement de samedi.

« DIEU EST BON. LO💜E EST CHADWICK », a écrit Lee à côté du clip ci-dessus.

Le réalisateur de « BlacKkKlansman » a posté deux autres scènes du film: une dans laquelle son personnage est vu pardonner à Paul (Delroy Lindo), un vétéran du Vietnam, et une autre dans laquelle Stormin ‘Norman et le groupe de vétérans mettent leurs poings ensemble en cercle de solidarité.

« Je te pardonne. Je te pardonne. Dieu est amour. L’amour est Dieu. Je te connais le sang. Je suis mort pour toi le sang » STORMIN ‘NORMAN, « Lee a sous-titré le premier clip. » Malcolm And Martin. The Best Of Us », a-t-il écrit à côté de la deuxième vidéo.

Lee a continué à publier plusieurs images puissantes de Boseman dans « Da 5 Bloods ».

«Stormin ‘Norman In That Heavenly Light», a-t-il écrit à côté d’une photo. «M. CHADWICK BOSEMAN. 🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿, «

« Big Red 1. Stormin’ Norman, vétérinaire noir du Vietnam « , a ajouté Lee. « Photo de David Lee. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿 »

Le réalisateur oscarisé a également partagé une photo de lui-même aux côtés de Boseman et d’autres membres de la distribution.

« Da Bloods salue M. BOSEMAN alors qu’il a terminé son rôle pivot en tant que Stormin ‘Norman », a écrit Lee dans la légende. « Que Dieu bénisse🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 »

Vendredi soir, la mort de Boseman a été confirmée via une déclaration sur ses pages de médias sociaux.

«C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman», a commencé le communiqué. «Chadwick a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade III en 2016, et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV.

« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer », a-t-il poursuivi. «De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

«Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa à Black Panther. ⁣Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile. «

