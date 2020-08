2020-08-30 09:30:04

Stacey Solomon et Joe Swash sont «tentés» d’avoir un autre bébé, car ils veulent tous les deux essayer d’avoir une petite fille, après avoir eu quatre garçons entre eux.

Stacey Solomon et Joe Swash sont «tentés» d’avoir un autre bébé.

La chanteuse de 30 ans et son partenaire Joe ont ensemble un fils de 17 mois, Rex, et Joe – qui est également père de Harry, fils de 13 ans, issu d’une précédente relation – a maintenant déclaré que le couple pourrait être prêt à avoir un bébé de plus, car ils adoreraient essayer d’avoir une fille.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils envisageaient d’essayer une petite fille, Joe a déclaré: « Je pense que ce serait la plus grande tentation pour Stacey et moi. Non pas qu’avoir un autre garçon serait mauvais, car nous aimons juste les enfants et aimons ajouter à notre Mais si nous le faisons, il faudrait que ce soit juste une fois de plus, sinon nous serons comme « The Brady Bunch » avec des enfants qui sortent de nos oreilles! »

Joe et Stacey – qui a également des fils Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans, issus d’anciennes relations – ont passé plus de temps ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus, et bien qu’ils se soient «cogné la tête» pour commencer, ils sont maintenant plus proches que jamais .

Le présentateur et acteur de 38 ans a ajouté: « Nous n’avons pas l’habitude de vivre sous les pieds les uns des autres pendant si longtemps, tous les jours. Pendant les premières semaines, nous nous sommes cogné un peu la tête, mais ensuite vous trouvez votre rythme. . Nous avons des enfants à nourrir et à éduquer pendant qu’ils ne sont pas à l’école. Nous avons lutté comme tout le monde. Nous avons nos moments. Nous discutons de petites choses stupides, mais nous nous aimons beaucoup. La seule raison pour laquelle nous nous disputons quand nous c’est parce que nous nous soucions tellement. »

Et Joe a également jailli de sa petite amie, qu’il prétend être sa «femme parfaite».

Parler à OK! magazine, il a déclaré: « Je l’aime en morceaux et elle m’aime. Nous nous trouvons hilarants, mais aussi ultra ennuyeux parfois. Nous nous adorons, nous avons une relation charmante et elle est tellement sexy. Elle est belle. . Elle coche toutes mes cases. Je suis un homme très chanceux. Il y a des années, avant de rencontrer Stacey, j’ai fait «Dinner Date», et ils m’ont demandé qui aurait été ma femme parfaite. Et quelqu’un m’a envoyé un clip de dernièrement et elle a coché toutes les cases que j’ai mentionnées. Je peux donc dire au plus jeune de l’époque de ne pas s’inquiéter. «

Mots clés: Stacey Solomon, Joe Swash

Retour au flux