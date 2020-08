Elle a été nominée aux côtés de Billie Eilish, qui a réalisé «xanny».

Taylor Swift a marqué dimanche une étape incroyable aux MTV Video Music Awards 2020.

Au cours de la diffusion virtuelle sans précédent, l’icône de la musique a remporté son premier trophée de la meilleure direction Moon Person pour « The Man » – et c’était la première fois qu’elle était assise dans le fauteuil du réalisateur.

« Vous les gars, c’est incroyable, » elle a commencé son discours d’acceptation après que Drew Barrymore a annoncé le gagnant. « C’est la toute première vidéo que je réalise par moi-même. J’en suis très reconnaissant. Je veux profiter de l’occasion pour dire merci à l’équipe qui a cru en moi en tant que réalisateur pour la première fois et a réalisé cette vidéo avec moi. . «

Taylor a ensuite remercié les femmes avec lesquelles elle avait travaillé dans le passé qui l’ont convaincue qu’elle était prête à relever le défi.

L’auteur-compositeur-interprète de « Cardigan » a ajouté: « On m’a dit que c’était un prix voté par l’industrie. Je voulais donc remercier tous les acteurs de l’industrie qui ont voté pour cette vidéo. Mais je voulais aussi remercier les fans. J’ai été surpris par votre générosité envers moi «

« Alors merci pour tout. J’espère pouvoir te voir bientôt. »

Elle a été nominée aux côtés de Billie Eilish, qui a réalisé « xanny » ainsi que Hannah Lux Davis pour « Say So » de Doja Cat, Nabil pour « Don’t Start Now » de Dua Lipa, Dave Meyers pour « Adore You » de Harry Style et Anton Tammi pour « Blinding Lights » de The Weeknd.

L’extravagance musicale de cette année – organisée par Keke Palmer – devait avoir lieu au Barclays Center de Brooklyn, mais a basculé vers des segments virtuels et des performances en plein air en raison de la pandémie de coronavirus.

Regardez la vidéo de « The Man » de Taylor ci-dessus!

