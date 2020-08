Meghan McCain est la co-animatrice controversée de The View. L’expert républicain n’a jamais peur de donner son avis sur le talk-show ABC en sachant qu’elle ne tombera probablement pas du côté populaire. C’est la dynamique sur laquelle l’émission a été fondée qui incite les téléspectateurs à revenir. Cependant, McCain est extrêmement polarisant et malgré de nombreux fans excités pour la première de la saison 24, ils ne sont pas ravis de la voir revenir.

Sunny Hostin et Meghan McCain | Heidi Gutman / Walt Disney Television via .

Quand « The View » revient-il avec des épisodes en direct?

Les dames de The View sont actuellement en pause estivale et ont pris congé tout le mois d’août. Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et McCain devraient revenir lorsque la nouvelle saison reviendra à partir du 8 septembre.

C’est le 31 juillet que McCain a déclaré pour la première fois que l’émission faisait une pause, comme ils le font chaque année. L’analyste politique a cité un tweet du compte rendu officiel de l’émission avec des bloopers de la saison. Certaines femmes ont eu du mal à s’adapter à la diffusion depuis la maison et la bobine a fait rire les fans à la maison.

«Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été », a tweeté McCain. «Je suis reconnaissant pour cette plate-forme, mes co-animateurs, notre intrépide équipe The View et l’un des derniers espaces véritablement non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! »

Merci pour une saison vraiment sauvage, intense mais mémorable. Aujourd’hui, c’est notre dernier épisode et nous sommes en pause pour l’été. Reconnaissant pour cette plateforme, mes co-hôtes, notre intrépide équipe @TheView et l’un des derniers espaces vraiment non censurés de toute la télévision. On se voit en septembre! https://t.co/ut8aGEnQb3 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 31 juillet 2020

Les fans ne sont pas heureux de voir le retour de Meghan McCain

Le réseau Alphabet a confirmé la date à laquelle les co-hôtes de The View reprendraient leurs fonctions en publiant une promotion. Dans le clip, nous pouvons voir les quatre personnalités qui sont assurées de revenir. Cela a rappelé à tout le monde que McCain ne serait pas encore en congé de maternité et apporterait ses opinions divergentes.

De nombreux fans ont profité de l’occasion pour exprimer leurs pensées sur McCain, montrant à quel point ils n’étaient pas excités.

« Désolé, je ne peux pas supporter Meghan McCain », a tweeté un spectateur. « Il y a sûrement une autre jeune femme conservatrice avec laquelle vous pouvez la remplacer. »

« S’il faut écouter le SOS de Meghan McCain, je ne suis plus intéressé », a réagi un fan. «La longue pause des rediffusions m’a convaincu qu’il ne vaut pas la peine d’écouter son désordre. J’ai adoré The View mais pas plus avec elle.

« Enlevez Meghan et je pourrais le regarder, » mon père « est tout ce qu’elle a », a déclaré un autre spectateur.

«Je suis tellement contente mais Meghan ne devrait pas revenir», a suggéré un autre fan. «Elle diminue énormément le spectacle avec sa fille de la vallée, son attitude bien-pensante. Les producteurs n’ont-ils pas lu à quel point des milliers de téléspectateurs ne veulent pas qu’elle revienne? »

Meghan McCain ne part pas après son congé de maternité

Bien que de nombreux fans souhaitent que McCain soit parti en congé de maternité et ne soit jamais revenu, cela ne se produira pas. La fan de Real Housewives a confirmé qu’elle reviendrait à l’émission après avoir accouché de son bébé, car c’est une année électorale importante.

« Pourquoi tout le monde me demande-t-il si je me fais virer ou si je quitte toutes les 20 secondes? » a-t-elle déclaré à Andy Cohen lors d’une apparition sur Watch What Happens Live. «Aucun autre hôte n’a à gérer cette BS. Oui, je reviens. C’est un cycle électoral. »

McCain a été privée des détails de sa maternité et n’a pas révélé quand elle devait arriver. On ne sait pas combien de temps durera son congé et s’il coïncidera avec l’élection présidentielle.

The View revient avec des épisodes en direct le mardi 8 septembre à 11 h HE et à 10 h PT / CT sur ABC.