« Plus d’hommes aiment ça », dit Eden, après que Posey ait dit à ses partisans, « J’ai été avec des femmes trans … peut-être que ma part aidera les gens à se faire plaisir avec tout ce à quoi ils s’accrochent. »

Tyler Posey a condamné la récente attaque contre trois femmes transgenres à Hollywood dans un post Instagram partagé avec ses près de 6 millions d’abonnés.

Plus tôt ce mois-ci, le département de police de Los Angeles a arrêté Carlton Callway après avoir «violemment attaqué» la star de YouTube Eden the Doll et deux de ses amis à Hollywood. L’incident – que la police a qualifié de crime de haine – a été filmé par des spectateurs, qui se moquaient des femmes pendant le tournage au lieu de faire quoi que ce soit pour les aider.

Selon la personnalité de YouTube (via CBS LA), Callway les a volés alors qu’ils attendaient un Uber, puis les a poursuivis avec une barre en métal et leur a demandé plus – y compris leurs téléphones portables, leurs sacs à main et leurs chaussures – une fois qu’il a trouvé dehors, ils étaient trans. Eden a repartagé la plupart des vidéos et les a enregistrées dans ses moments forts d’Instagram, tout en demandant de l’aide pour identifier toutes les personnes impliquées.

Dans sa vidéo, Posey a montré à Eden et aux autres femmes le soutien, appelant Callway « f-king self-conscient » et un « little p — y ».

«Je m’en fiche de le dire, mais j’ai déjà été avec des femmes trans, je suis confiant dans ma sexualité, j’aime tout le monde», a-t-il poursuivi. « Je m’en fous de ce que quiconque pense de moi. Je ne fais pas ça à propos de moi, ça me fait vraiment chier. »

Il a ajouté qu’il espérait « peut-être que ma part aidera les gens à comprendre tout ce à quoi ils s’accrochent, je ne sais même pas. »

« Je sais que beaucoup de gens me regardent, beaucoup d’hommes me regardent et je vous le dis maintenant, ce qui fait de vous un homme, ce n’est pas la connerie que les gens filment ou attaquent ces femmes, que ne fait pas de vous un homme », a-t-il ajouté. « Cela fait de vous un lâche. »

Eden a remercié Posey pour son message, en le partageant à nouveau sur ses histoires et en écrivant: « Plus d’hommes comme ça. Plus de célébrités comme ça. Si plus d’entre vous (THERES BEAUCOUP D’ENTRE VOUS) parlaient d’être avec nous, nous ne serions pas ici et maintenant. »

Elle a également commenté: « Cela ne devrait pas être digne d’une nouvelle, mais ça l’est. TOUS LES HOMMES sont attirés par les femmes trans parce que nous sommes des femmes. Maintenant, sortiraient-ils ou auraient-ils des relations sexuelles avec nous après l’avoir découvert? Cela dépend de la personne. »

« Par expérience personnelle, 99% n’en ont rien à foutre. Vous ne pensez pas tout à coup que je suis moche une fois que vous l’avez découvert. C’est impossible », at-elle ajouté. « L’attraction sera toujours là parce qu’elle était là pour commencer. Découvrir mon statut de trans ne change que leurs intentions avec moi, pas leur attirance. »

Après avoir été remercié par une autre femme trans dans les commentaires de son message, Posey lui a dit: « Mon bon ami et entraîneur de boxe / ufc est en train de mettre sur pied un cours d’autodéfense pour les personnes trans afin qu’elles puissent mieux se protéger. Je garderai tout le monde. mis à jour à ce sujet. «

Son poste a également reçu le soutien de Colton Haynes, costar de « Teen Wolf », de la star de « General Hospital » Cassandra James, de l’artiste et mari de Lance Bass Michael Turchin et de la star de « Toy Story 4 » Ally Maki.

Plus tôt cette semaine, Callway et un autre homme arrêté dans le cadre de l’attaque ont tous deux été libérés de prison après que le DA a renvoyé l’affaire au LAPD pour une enquête plus approfondie.

« Aucune accusation n’a été déposée pour le moment », a déclaré Greg Risling du bureau du procureur du district. « Une fois l’enquête terminée, le dossier sera examiné pour examen. »

Eden a réagi à la nouvelle en disant: « CECI EST VOTRE AMÉRIQUE. Nos vies n’ont pas d’importance pour eux. »

« Je tiens à remercier tout le monde du fond du cœur pour avoir soutenu, fait campagne et aimé mes amis et moi pendant la semaine la plus difficile de notre vie », a-t-elle ajouté. « J’aurais aimé avoir de bonnes nouvelles. J’aurais aimé pouvoir dire que tout cela a fait une différence. Je souhaite que notre sacrifice ait un sens. Je ne sais pas dans quelle direction cela va aller mais je sais que Dieu veille sur nous et il est fier de nous indépendamment. »

