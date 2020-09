C’est une minute chaude depuis que ABC a diffusé la saison de Nick Viall de The Bachelor. Maintenant, trois ans plus tard, le réseau emmène les fans dans le passé lors de l’épisode du 31 août de The Greatest Seasons. Mais qu’est-il arrivé au dernier choix de roses de Viall? En fait, Vanessa Grimaldi s’est récemment fiancée pour se marier.

Vanessa Grimaldi et Nick Viall ne se sont pas retrouvés ensemble après « The Bachelor »

Grimaldi et Viall se sont fiancés à la fin de The Bachelor Season 21. Cependant, la relation n’a pas duré. Cinq mois après la grande proposition, Viall et Grimaldi ont annoncé leur rupture.

«C’est avec beaucoup de chagrin pour nous deux que nous avons décidé de mettre fin à nos fiançailles», ont écrit les anciens de Bachelor Nation dans un communiqué, par Us Weekly. «Nous avons tout donné à cette relation et nous sommes attristés de ne pas avoir eu la fin de conte de fées que nous espérions. Nous continuerons d’être là les uns pour les autres quoi qu’il arrive. »

La déclaration conjointe a poursuivi: «Cela n’a pas été une décision facile. Cependant, lorsque nous nous séparons, nous le faisons avec beaucoup d’amour et d’admiration l’un pour l’autre.

Vanessa Grimaldi n’est pas mariée, mais elle s’est fiancée récemment

Quelques années après que Grimaldi a commencé le Bachelor, elle a commencé à sortir avec Josh Wolfe, un homme d’affaires canadien. Puis le 9 août 2020, le couple s’est fiancé à Québec.

« VOUS ÊTES TOUT MON ET JE NE PEUX PAS ATTENDRE D’ÊTRE POUR TOUJOURS ET À JAMAIS AVEC VOUS », a écrit Grimaldi sur Instagram pour partager la nouvelle.

Puis dans une interview avec People, l’ancienne star de télé-réalité a jailli de la proposition, notant que c’était une surprise.

«Je savais que nous allions finir par nous fiancer. Mais je n’avais aucune idée que ça allait arriver quand ça arrivera », dit-elle. «Josh est la première personne avec qui je suis où je suis à l’aise et où je n’ai jamais douté de son amour pour moi.

Elle a ajouté: «J’étais prête à dire OUI! Je suis la femme la plus chanceuse!

Pendant ce temps, il semble que Grimaldi et Wolfe retardent leurs projets de mariage pour le moment. Mais Grimaldi sait ce qu’elle veut le moment venu.

«J’imagine quelque chose de petit, simple et intime avec mes amis les plus proches et ma famille», dit-elle.

Vanessa Grimaldi parle de son parcours sur «The Bachelor»

Beaucoup de choses ont changé depuis que Grimaldi est apparu sur la franchise The Bachelor. Mais elle ne regrette pas l’expérience. Dans un long post Instagram publié avant The Greatest Seasons, Grimaldi a révélé qu’elle se sentait «la plus en insécurité» après la fin de l’émission. Mais maintenant, elle est en paix.

«Une chose est sûre, c’est que @nickviall et moi avons fait de notre mieux pour que cela fonctionne. Et pour cela, je suis reconnaissant », a écrit Grimaldi. «3 ans plus tard, après BEAUCOUP de guérison et de croissance personnelle, je suis enfin vraiment en paix. J’ai appris à rire des commentaires méchants et blessants et à accepter les commentaires réfléchis et significatifs. «

Elle a poursuivi: «Je sais que mon but dans cette vie est d’aider les autres. Pour faire du bien. Je sais que je compte. Je me sens enfin à nouveau comme Vanessa et WOW ça fait du bien !! Et le meilleur, c’est que j’ai l’amour de ma vie @jbrwolfe à mes côtés. »

