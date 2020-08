BLACKPINK est de retour dans votre région, grâce à une nouvelle chanson et une collaboration avec Selena Gomez. Avant de chanter avec Lady Gaga et de se produire à Coachella, ces filles se souviennent d’avoir rencontré Will Smith, l’acteur derrière des films comme I Am Legend et Men In Black.

Will Smith a rendu visite à l’entreprise de BLACKPINK en Corée du Sud avant leurs débuts

Les filles BLACKPINK ont récemment attiré l’attention de célébrités du monde entier. Cependant, Men In Black, Aladdin, l’acteur de Gemini Man, Will Smith, a été l’un des premiers à rencontrer ces quatre interprètes.

Selon Soompi, « Will Smith a déjà visité le siège de YG Entertainment en 2013 avec son fils Jaden, qui a professé son amour pour la K-pop à plusieurs reprises dans le passé. »

C’est là qu’il a rencontré ces idoles de la K-pop pour la première fois avant même de faire leurs débuts. Quand BLACKPINK en a parlé des années plus tard, cependant, ils ont déclaré qu’il ne se souvenait probablement pas de leur avoir parlé spécifiquement.

Le groupe l’a rencontré à nouveau à Coachella

Les filles de BLACKPINK, cependant, ont fait une très bonne impression avec leur performance à Coachella 2019. Will Smith et sa femme, Jada, ont regardé leurs deux performances, posant même dans les coulisses pour un selfie. Will Smith a posté la photo en la sous-titrant: «Je suis entré dans @blackpinkofficial après que je sois sorti de scène. Jada et moi sommes officiellement fans!

«Jaden Smith jouait juste avant nous et nous avons eu la chance de rencontrer son père, Will Smith. Il a surpris le public en se produisant sur scène avec Jaden », se souvient Jennie plus tard pour une interview avec BBC News.

«Il était vraiment gentil», a-t-elle poursuivi. «Nous devons dire bonjour.»

CONNEXES: Les fans comparent Jennie des cheveux «How You Like That» de BLACKPINK à un autre artiste

BLACKPINK se produit pendant le Festival de musique et d’arts de Coachella Valley 2019 | Rich Fury / . pour Coachella

BLACKPINK a depuis collaboré avec des artistes comme Lady Gaga et Selena Gomez

Depuis leurs débuts, BLACKPINK a collaboré avec quelques artistes bien connus. Lady Gaga a présenté le groupe de filles sur sa chanson «Sour Candy», sortie de la sortie 2020, Chromatica.

Récemment, les filles ont collaboré avec Selena Gomez pour une chanson et un clip vidéo correspondant, intitulé «Ice Cream». En quelques heures, la vidéo a enregistré plus d’un million de lectures sur la plate-forme, se hissant au premier rang des tendances sur YouTube.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été éliminés par eux-mêmes. BLACKPINK a sorti la chanson «How You Like That», gagnant des millions d’écoutes sur des plates-formes comme Spotify et Apple Music. Certains ont même utilisé le single en arrière-plan de leurs vidéos TikTok.

Pourrait-il y avoir une collaboration Will Smith et BLACKPINK? C’est assez improbable, mais avec Will Smith rappant pour quelques projets différents, y compris Le nouveau prince de Bel-Air et l’adaptation en direct de Disney d’Aladdin, ce n’est pas complètement hors de question.

Les fans peuvent retrouver Rosé, Jennie, Lisa et Jisoo sur les réseaux sociaux. La musique de BLACKPINK, y compris leur single récemment sorti avec Selena Gomez, «Ice Cream», est disponible sur la plupart des principales plateformes de streaming.

CONNEXES: Le rosé du groupe K-Pop, BLACKPINK, vient en fait de Nouvelle-Zélande et d’Australie (ce qui explique totalement l’accent)