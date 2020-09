Will Smith et Jada Pinkett Smith partagent beaucoup sur eux-mêmes et les uns des autres sur Red Table Talk. Alors que le couple a connu des hauts et des bas, nous ne pouvons pas oublier que Smith était marié à une femme avant de se réunir avec Pinkett Smith. Au début des années 90, il a épousé Sheree Zampino et le couple a eu un enfant ensemble.

Alors, qu’est-il arrivé à leur mariage? Il semble que Zampino ait été le premier à débrancher la prise. Voici ce que Smith a expliqué.

Will Smith a rencontré Sheree Zampino quand il voulait rencontrer Jada Pinkett Smith

Will Smith et Sheree Zampino assistent au 60e défilé annuel de Noël d’Hollywood le 1er décembre 1991 | Collection Ron Galella, Ltd./Ron Galella via .

Smith voulait rencontrer Pinkett Smith dès le premier moment où il l’a vue sur A Different World, a expliqué le Washington Post. Pour cette raison, il est allé à un enregistrement de l’émission dans un effort pour enfin rencontrer Pinkett Smith. Mais il a fini par rencontrer Zampino à la place. De là, il a choisi de poursuivre Zampino et d’oublier Pinkett Smith.

« Je suis allé à Different World pour rencontrer Jada et rencontré Sheree et j’ai fini par épouser Sheree et avoir Trey avec Sheree », a expliqué Smith sur Red Table Talk, selon The List. « Je n’ai pas rencontré Jada ce jour-là … nous avons eu tous ces quasi-accidents. »

Smith et Zampino se sont mariés en 1992, et ils ont eu leur fils, Trey, la même année. Mais quand Smith a finalement rencontré Pinkett Smith, il savait qu’elle était celle avec qui il était censé être. L’étincelle qu’il savait qu’il ressentirait avec elle était toujours là quand ils se sont rencontrés et ont parlé à l’extérieur d’un club de jazz de Los Angeles.

Smith n’a jamais voulu divorcer de Zampino, alors Zampino a divorcé de lui

Alfonso Ribeiro, Gabrielle Tuite, Will Smith et Sheree Zampino | Collection Ron Galella, Ltd./Ron Galella via .

Alors que Smith savait que sa relation avec Pinkett Smith était forte, il n’a jamais rêvé de divorce. Il savait qu’il avait fait une promesse à Zampino et qu’il avait l’intention de donner suite. Mais c’est en fait elle qui a débranché la prise en premier. Quelques années à peine après leur mariage, Zampino a demandé le divorce le jour de la Saint-Valentin, selon The List. Et les deux ont été officiellement séparés en décembre 1995.

Il n’y avait pas d’infidélité à la fin de leur mariage. Au lieu de cela, Zampino a noté qu’elle et Smith étaient jeunes quand ils se sont réunis et qu’ils se sont séparés. «Notre mariage a pris fin parce que nous étions si jeunes», a écrit Zampino sur Facebook. «C’est juste beaucoup de responsabilité. Le mariage n’est pas facile. Surtout à cet âge.

Elle a également noté que le statut croissant de Smith et son orientation professionnelle pouvaient avoir joué un rôle dans la fin de leur mariage. «Will devenait de plus en plus grand avec sa carrière. Je suis de plus en plus petit et de plus en plus petit », a-t-elle poursuivi.

Quant à Smith, il a été dévasté par la perte. «Avec Sheree et avec Trey, c’était une période vraiment difficile», a expliqué Smith sur Red Table Talk, selon Today. «Le divorce a été la pire chose de ma vie d’adulte, le divorce a été le dernier échec pour moi.»

«J’ai beaucoup souffert dans ma vie d’adulte, mais je ne pense pas que quoi que ce soit touche à l’échec du divorce de la mère de mon fils de 2 ans», a-t-il poursuivi.

Zampino et Pinkett Smith ne s’entendaient pas non plus au début

Will Smith et Jada Pinkett Smith assistent à la première de «Gemini Man» de Paramount Pictures | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Pinkett Smith a eu du mal à accepter que Zampino soit toujours dans sa vie et celle de Smith à cause du fils du couple. Et les femmes ont eu quelques coups de fil difficiles au début. Mais Smith a encouragé Pinkett Smith à accepter Zampino parce qu’elle était le père de son enfant. Et finalement, Pinkett Smith est parvenu à un accord.

«L’un des mécanismes d’adaptation avec moi avec Sheree était vraiment:« Hé, elle m’a fait un don. »Elle l’a vraiment fait. Elle m’a offert un cadeau », a expliqué Pinkett Smith, selon The Oprah Magazine. «J’ai commencé à mettre cela dans ma psychologie. Elle n’est pas une ennemie. Elle m’a fait une faveur. Mais en plus de cela, j’ai dû entrer dans une psychologie encore plus profonde de «Elle est la mère de Trey», alors que ma relation avec Trey s’approfondissait. «

Maintenant, il semble que Pinkett Smith soit en paix avec tout ce qui s’est passé avec Zampino dans le passé. Et les deux femmes sont maintenant bien placées. Nous sommes heureux que Smith et Pinkett Smith se soient finalement retrouvés après le divorce de Smith.

