The Good Place de NBC est une sitcom fantastique et bien-être qui a captivé les téléspectateurs pendant quatre saisons. Fraîchement sorti de la fin de la série plus tôt cette année, l’acteur, William Jackson Harper, a réfléchi à son expérience dans la série, y compris à son ignorance de l’intrigue. [Spoiler warning: The following article contains details about The Good Place Seasons 1 through 4.]

William Jackson Harper dans «The Good Place» | Banque de photos Colleen Hayes / NBC / NBCU via .

William Jackson Harper n’avait aucune idée de l’émission pour laquelle il auditionnait

The Good Place tourne autour de quatre personnes naviguant dans l’au-delà et méditant sur le bien, le mal, la récompense et la punition. Quelques êtres immortels le mélangent avec les humains et intensifient le drame et l’humour tissés dans la série. Harper a admis dans une interview avec Deadline qu’il n’avait aucune idée de ce dans quoi il était lorsqu’il a auditionné pour The Good Place.

« Quand j’ai eu l’audition, et je ne savais pas ce qu’était la série », a déclaré Harper. «J’avais des scripts factices avec du matériel d’audition factice. Je pensais auditionner pour un avocat travaillant pour le projet Innocence.

La saison 1 de «The Good Place» a été lancée avec une prémisse spirituelle

Dans le pilote, le public rencontre d’abord Eleanor Shellstrop, interprétée par Kristen Bell, peu de temps après sa mort. Elle se réveille dans l’au-delà et est accueillie par Michael (Ted Danson), l’architecte de son quartier d’un autre monde et Janet (D’Arcy Carden), un humanoïde omniscient qui n’est définitivement «pas un robot» et «pas une fille». Michael annonce la nouvelle qu’Eleanor a donné un coup de pied dans le seau mais adoucit le coup quand il révèle qu’elle est au bon endroit.

Eleanor commence à faire la connaissance de ses voisins, dont son âme sœur, Chidi Anagonye, ​​une ancienne professeure d’éthique. Elle rencontre également les autres personnages centraux, le mondain Tahani Al-Jamil et le moine pieusement silencieux Jason Mendoza, interprété par Jameela Jamil et Manny Jacinto.

Il ne faut pas longtemps à Eleanor pour se rendre compte qu’après une vie de comportement égoïste et de choix discutables, elle est arrivée par erreur dans The Good Place. De plus, sa simple présence déstabilise l’endroit.

Harper n’a pas vu le rebondissement dans la saison 1 de « The Good Place »

Alors que l’histoire se déroule dans The Good Place Saison 1, Eleanor découvre qu’elle n’est pas la seule résidente de son quartier à appartenir à The Bad Place. Mais il s’avère que la situation difficile, qui semble être une simple erreur d’écriture, n’est pas un accident.

À la fin de la première saison, Michael révèle la sombre vérité. Les quatre amis, Eleanor, Chidi, Tahani et Jason, sont en fait dans The Bad Place. Et Michael est le démon chargé de les torturer pour l’éternité. Harper a admis qu’au départ, il n’était pas plus sage sur la grande tournure de la finale.

Harper a déclaré à Deadline: « Au milieu de la première saison, les créateurs nous ont tous amenés et ont dit: » D’accord, vous n’êtes en fait pas dans The Good Place, vous êtes dans The Bad Place. » C’était comme: « Hé, je suis complètement dans l’ignorance de tout, c’est cohérent avec le personnage, donc ça va. » Mais j’ai été soulagé quand j’ai découvert que le monde dans lequel nous étions n’était pas ce qu’il semblait. Juste parce que je me demandais combien de temps nous pourrions faire cette chose particulière, les gens étant dans un paradis, devenant juste un peu farfelus parfois. Je me demandais simplement jusqu’où nous pouvions faire cela. Et une fois qu’il [creator, Michael Schur] nous a expliqué que nous étions en fait à The Bad Place, et que cela allait prendre un tas de rebondissements étranges à l’avenir, puis j’étais tout à fait dedans, j’étais juste comme, c’est génial. Et puis ils ont écrit des scripts magnifiques, brillants et hilarants.

