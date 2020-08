L’acteur partage comment le rôle lui a permis de se libérer de son curriculum vitae en jouant « grizzly, malfaisants » – et se répand sur son pinceau avec les services secrets.

Il peut jouer Death dans les films « Bill & Ted », mais pour la star William Sadler, entrer dans les robes du Reaper est tout sauf sinistre.

29 ans après avoir joué pour la première fois le Grim Reaper dans « Bill & Ted’s Bogus Journey », Sadler a de nouveau revêtu la peinture blanche pour reprendre son rôle dans le nouveau « Bill & Ted Face the Music » – ajoutant un nouveau chapitre au sien excellente aventure dans la série.

TooFab a rencontré Sadler avant la sortie du nouveau film en VOD cette semaine, où il s’est penché sur son casting improbable et inattendu et s’est ouvert à son retour au rôle tant d’années plus tard.

Selon Sadler, qui avait 41 ans lorsque le premier film est sorti, le département de casting cherchait initialement une personne plus âgée pour le rôle. « Il a environ 1 000 ans, vous savez, ou 10 000 ans et je sais qu’ils pensaient à des gens comme Christopher Lee », a expliqué l’acteur.

« Mais [Death] est aussi drôle. Alors je crois qu’ils parlaient à Christopher Loyd, qui pourrait jouer ce type fou », a poursuivi Sadler.« Il aurait été génial aussi!

Sadler s’est mis sur bande pour le rôle, a fait un accent tchécoslovaque pour l’audition et n’a rien entendu pendant trois semaines, prenant cela comme un signe qu’il n’a pas décroché le rôle. Le directeur de casting, cependant, a finalement appelé – et lui a conseillé de modifier son apparence pour le prochain tour.

« Elle a dit: ‘J’ai besoin que tu reviennes. Refais l’audition, mais tu dois aller dans un magasin d’Halloween et prendre du gris et le mettre dans tes cheveux et te noircir les dents ou quelque chose comme ça parce qu’ils pensent que tu es aussi jeune et trop jolie », se souvient-il.

Au lieu de le faire lui-même, Sadler a appelé Scott H. Eddo – le maquilleur de «Die Hard 2», qu’il venait de filmer – et lui a fait vraiment refaire sa peau.

« Le matin de l’audition, je suis allé chez lui à Marina del Rey et il m’a fait ressembler à un homme crédible de 70 ans », a déclaré Sadler, qui a eu 70 ans cette année. « En fait, j’ai l’air mieux maintenant qu’il ne m’a fait, et je suis monté dans ma voiture et j’ai conduit de chez lui à l’audition. Et j’ai refait l’audition. »

Il a décroché le rôle et a fini par basculer un maquillage squelettique totalement différent dans le film lui-même.

« Bill & Ted’s Bogus Journey » a fini par ramener moins de la moitié de ce que l’original a fait, bien qu’un certain nombre de critiques de haut niveau aient donné des critiques solides au film – et ont loué le travail de vol de scène de Sadler comme Death en particulier. Au cours des années qui ont suivi, le film est devenu un classique culte, les fans célébrant la direction la plus surréaliste explorée par la suite.

« Je viens de passer un bal pour faire un personnage si grand et plein », a déclaré Sadler, qui a expliqué que le rôle lui avait donné « la chance d’être drôle pour la première fois ».

«Ma carrière à Hollywood, jusqu’à ce point, avait été un grizzly, un malfaiteur après l’autre», a-t-il déclaré. « Je ne me plains pas … ça paie les factures … mais le drôle a toujours été dans mon cœur. J’ai toujours aimé jouer dans ce bac à sable. »

Fait amusant: Sadler a également un camée dans le film sans costume, avec sa femme et sa fille de la vie réelle le rejoignant pour une brève apparition en tant que famille britannique pendant le point culminant du film. Sa petite fille a maintenant ses propres enfants – des enfants qui n’ont pas encore vu le camée de leur mère.

Au cours des 29 années qui ont suivi « Bogus Journey », Sadler dit qu’en ce qui concerne les fans, « tout le monde veut avoir un contact avec Death. » Bien qu’il ait eu un peu d’anonymat lors de la sortie du film, grâce au maquillage et au box-office bas du film, l’amour n’a cessé de croître au fil du temps.

« Les flics me reconnaissaient parfois », a-t-il dit, « je suppose qu’ils sont vraiment doués pour les visages. »

Entre son travail en tant que Death et le principal antagoniste de « Die Hard 2 », Sadler a constaté qu’il était souvent arrêté dans les aéroports par des gardes de sécurité qui ne pouvaient pas vraiment dire comment ils le connaissaient, mais savaient qu’ils devraient être concernés.

« Cela s’est produit avec les gars des services secrets. Je suis allé à la deuxième inauguration de Clinton », a-t-il ajouté. «Ma femme et moi dansions … nous sommes sur la piste de danse, en smoking … et tout à coup, je suis entouré de mes gars des services secrets et l’un d’eux est venu vers moi et m’a dit: «M. Sadler? J’ai dit oui?’ et ils ont dit: « Ah, passez une bonne soirée. »

«Encore une fois, ils savaient qu’ils connaissaient le visage, ils ne savaient pas d’où ils le savaient, mais ce n’était pas bon», a-t-il expliqué. « Et Clinton était sur le point d’arriver comme dans 15 minutes et ils se sont dit: ‘Non, ça va. C’est un acteur.’ »

Flash forward 20 ans et Sadler a reçu un appel d’Ed Solomon, écrivain sur les trois films « Bill & Ted », lui demandant s’il serait prêt à revenir jouer le Reaper.

« Il a en quelque sorte décrit ce qu’il pensait, où il pensait prendre le personnage et j’étais ravi », a-t-il déclaré. «J’ai regardé les deux premiers pour me préparer à faire le troisième. Je voulais me rappeler ce que j’avais fait, l’accent et les gestes, etc. Et j’ai été vraiment surpris de la disponibilité … de la disponibilité de ce personnage tome. »

« C’était comme si je l’avais gardé dans une boîte ou quelque chose comme ça pendant 30 ans. Il attendait de sortir, et il est finalement sorti », a-t-il ajouté, « Je n’ai jamais manqué un battement. J’ai adoré jouer avec lui la première fois et c’était tout aussi amusant la deuxième fois. «

La seule différence 29 ans plus tard: « Les robes sont plus lourdes. En vieillissant, les robes deviennent plus lourdes. »

«Bill & Ted Face the Music» sortira dans certains cinémas et simultanément sur demande le 28 août.