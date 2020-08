« Si vous êtes facilement déclenché, je ne regarderais pas cette vidéo », a déclaré Camryn avant de parler de la dépendance, de la dépression et du suicide.

YouTuber Camryn Clifford a publié une vidéo de près de 37 minutes, dans laquelle elle a révélé comment son mari, Landon Clifford, 19 ans, est décédé plus tôt ce mois-ci.

Camryn, dont la chaîne YouTube Cam & Fam compte 1,35 million d’abonnés, a d’abord révélé que Landon était décédé plus tôt cette semaine, mais n’avait initialement partagé aucun détail autre que la confirmation qu’il était dans le coma avant sa mort.

Dans une vidéo partagée sur sa chaîne jeudi, qui a déjà été vue plus de 1,1 million de fois, Clifford a raconté en larmes la lutte de son mari contre l’anxiété, la dépression et le TDAH, avant d’expliquer comment elle l’a retrouvé dans leur garage, après s’être pendu, le 13 août. .

« Ce sera certainement la vidéo la plus difficile que j’aie jamais eue à faire », a-t-elle commencé. «Il m’a fallu un certain temps pour me remettre du choc initial et pour simplement rassembler mes sentiments et mes pensées et me sentir prêt à raconter son histoire. C’est une histoire très importante à tenir et c’est mon travail de raconter mais ce n’est pas du tout une histoire facile à raconter. »

Alors que Camryn a déclaré qu’elle avait toujours été ouverte dans ses batailles contre l’anxiété et la dépression, Landon ne partagerait « guère » la sienne avec qui que ce soit, y compris sa famille ou ses amis.

«Dans les coulisses, il passait toujours en revue ses propres affaires», a-t-elle déclaré. « Il a des problèmes de santé mentale depuis aussi longtemps que je le connais. »

Selon Camryn, Landon a commencé à sombrer dans la dépression lorsqu’elle est tombée enceinte du deuxième enfant du couple, Delilah – bien qu’elle ne pense pas qu’il y ait une corrélation entre le bébé et sa santé mentale.

«De nombreux facteurs ont simplement contribué au fait que sa santé mentale n’était pas excellente», a-t-elle déclaré, expliquant qu’il est allé voir un psychiatre et qu’il a repris des médicaments contre le TDAH, des antidépresseurs et des médicaments contre l’anxiété.

Camryn a déclaré que son mari « avait fait la bonne chose » en trouvant de l’aide, mais est tombé dans un schéma de hauts et de bas alors qu’il commençait à abuser des médicaments. «Il est tombé dans un trou», a-t-elle dit, l’appelant «un cercle très, très vicieux» qui était «très malsain».

Quand leur deuxième fille est née, les deux étaient «tous les deux vraiment heureux» pendant un court laps de temps, mais «cela nous a frappés très fort» quand ils ont commencé à s’habituer à avoir deux enfants. Les deux ont décidé de faire une pause sur YouTube – Camryn qualifiant de « mentalement épuisant » de continuer à filmer des vidéos où tout semblait heureux – et il est allé rester avec sa famille pour travailler à se débarrasser de la drogue et à améliorer sa santé mentale. .

Les choses ont commencé à s’améliorer quand ils se sont retrouvés et sont entrés dans une routine plus saine. Mais, le 13 août, tout a changé.

Alors que Landon « semblait passer une bonne journée », Camryn pouvait dire que « quelque chose n’allait pas » ce soir-là. « Il a dit qu’il était désolé pour tout ce qu’il m’avait fait subir. C’était vraiment dur pour moi quand j’étais enceinte et il était lourd dans sa dépendance et il n’était pas lui-même pendant cette période et il s’excusait auprès de moi pour tout, » elle m’a dit.

« Je pouvais dire qu’il se blâmait beaucoup. Je lui ai parlé, je lui ai dit que je l’aimais et que je lui ai pardonné et que les choses étaient différentes maintenant », a-t-elle poursuivi. «Je lui ai fait un câlin, un bisou et je lui ai dit que je l’aime et que ça va et que peu importe ce qu’il a jamais fait, je l’aimerais toujours et serais là pour lui. Après ça, il semblait aller bien.

Landon a dit qu’il allait faire une pause – quelque chose qui faisait partie de sa routine quotidienne – mais après 30 minutes, il n’était pas revenu. Camryn a dit qu’elle avait fouillé toute la maison pour lui, mais qu’il était introuvable.

«Puis je suis allée dans le garage et quand j’ai ouvert le garage, je l’ai vu, il s’était pendu et il n’avait pas l’air vivant», dit-elle. «Il était très pâle et j’étais tellement choqué. Il m’a fallu une seconde pour réaliser que cela se passait réellement. J’ai couru à la cuisine, j’ai attrapé un couteau et je l’ai coupé.

Elle a appelé le 9-1-1, mais n’a pas senti de pouls. «Je savais à ce moment-là qu’il était parti», dit-elle. « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressentais à ce moment-là. »

Les ambulanciers paramédicaux ont pu prendre un pouls et l’ont amené à l’hôpital, où il est resté dans le coma et a été déclaré tête-à-tête. Camryn et sa famille ont alors fait leurs adieux. Avant sa mort, Landon a décidé de faire don de ses organes – avec Camryn faisant remarquer, « même dans la mort, il s’occupait d’autres personnes »

« Il n’y avait pas de note, pas d’explication, mais je le connais très bien. Je ne connais jamais vraiment la réponse, mais je connais Landon et je sais qu’il ne pensait pas rationnellement », at-elle poursuivi. « C’est une personne très impulsive et il fait des choses sans réfléchir. Je pense qu’il s’est senti coupable de la façon dont tout s’est passé l’année dernière et je pense qu’il se sentait juste comme un fardeau et nous serions mieux sans lui, ce qui est si loin de la vérité. «

« Je sais que s’il y avait pensé, il aurait pensé au fait que je serais celui qui le trouverait et il aurait pensé à tout le mal qu’il me causerait et il aurait pensé à la croissance de ses filles avec lui », dit Camryn en larmes. « Il ne l’aurait pas fait, s’il y avait réfléchi davantage, parce que c’est une personne tellement aimante et compatissante. La dernière chose qu’il voudrait, c’est que l’un de nous se sente ainsi. »

Camryn a dit qu’elle racontait cette histoire pour que les gens puissent entendre «ce qui vient après» que quelqu’un se tue la vie.

«Je sais, au fond, que vous vous souciez de vos proches, je sais que Landon l’a fait et vous devez y penser avant de le faire, pensez à qui devra vous trouver», dit-elle. « Pensez à tous ceux qui vous aiment. »

« Il avait juste tellement plus de vie à vivre. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépression ou avez eu des pensées d’automutilation ou de suicide, demandez de l’aide. La National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255) offre un soutien gratuit et confidentiel 24h / 24 et 7j / 7 aux personnes en détresse.