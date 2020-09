L’une des productions les plus acclamées de Movistar +, ‘Perfect Life’ est prêt à commencer le tournage de sa deuxième saison. À la tête du casting est sa créatrice, Leticia Dolera, qui répète également en tant que réalisatrice. À cette occasion, la principale nouveauté vient de ce département de production, qui a remplacé Ginesta Guindal et Elena Martín par deux autres cinéastes émergents.

Leticia Dolera dans ‘Perfect Life’

Les réalisateurs choisis pour accompagner Dolera sont Irene Moray, lauréate du Goya cette même année pour le court métrage « Suc de Síndria », et Lucía Alemany, nominée pour trois prix Gaudí pour son premier long métrage, « Innocence ». Les deux n’ont pas été marqués avec leurs premières œuvres et ont maintenant la possibilité de collaborer avec Dolera dans la deuxième saison de ‘Perfect Life’, commencera le tournage le lundi 7 septembre.

À ce moment-là, la créatrice partagera à nouveau un cliché avec ses deux co-stars, Celia Freijeiro et Aixa Villagrán, et avec Enric Auquer. Dans la section script, il a collaboré une fois de plus avec Manuel Burque pour façonner une suite qui maintiendra l’esprit de son prédécesseur: « Dans la clé de la comédie dramatique, María, Cris et Esther seront à nouveau surpris par les peurs et les désirs autour de l’amour, d’un partenaire, de la maternité ou de la famille. Et est-ce que, lorsque vous vous y attendez le moins, la vie change à nouveau. «

Catalogue en expansion

La deuxième saison de ‘Perfect Life’, développée en collaboration avec Film Cut and Confection et en association avec Beta Film, Il sera présenté en première sur Movistar + en 2021. Au cours de l’année prochaine, nous pourrons également expérimenter les retours de «Hierro» ou «Merlí: Sapere Aude» et l’arrivée de nouvelles propositions, telles que «Libertad», «Reyes de la noche» ou «Paraíso».