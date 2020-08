Des informations ont circulé en ligne selon lesquelles le rappeur Cory Gunz a été tué, mais son père a rapidement mis fin à cela.



Internet peut être un endroit où vous recevez des nouvelles de dernière minute quelques instants après leur apparition, et cela peut être un endroit où les informations fabriquées ne sont pas contrôlées. En ce moment, la mort dévastatrice de l’acteur Chadwick Boseman continue d’étourdir le monde et des centaines de milliers de personnes ont envoyé des messages de condoléances, d’inspiration, d’admiration et de chagrin. Au milieu du deuil mondial de T’Challa de Black Panther, la nouvelle d’un autre décès a commencé à circuler et Peter Gunz a démenti les rumeurs.

Neilson Barnard / Employé / .

Quelqu’un, quelque part, a annoncé que le fils de Peter, le rappeur Cory Gunz, avait été abattu. Les informations ont commencé à gagner du terrain en ligne, alors avant que les potins ne prennent de l’ampleur, Peter Gunz s’est rendu sur son compte Instagram pour clarifier certaines choses. « Je ne sais pas qui a lancé la rumeur, mais Cory est à la maison sain et sauf et moi aussi », écrit-il.

Sur Twitter, la sœur de Cory Gunz a fait écho au commentaire de Peter. « Mon frère aîné, Cory Gunz, est bien vivant. S’il vous plaît, s’il vous plaît, NE croyez PAS les gros titres trompeurs et les mensonges que les médias diffusent actuellement. Merci! » Nous sommes heureux d’apprendre que Cory Gunz est heureux et en bonne santé. Consultez les messages ci-dessous.

L’article Peter Gunz réfute les rumeurs de mort de Cory Gunz: « Cory est en sécurité à la maison » est apparu en premier sur Agence SEO.