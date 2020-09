Vendredi 28 août, la nouvelle a été révélée que l’acteur et producteur Chadwick Boseman, connu pour son personnage de Black Panther dans le MCU, avait perdu la bataille contre le cancer du côlon. qui avait été diagnostiqué en 2016. Les nouvelles ont eu un impact sur le monde et pas seulement sur l’industrie du divertissement, mais à différents niveaux sociaux et culturels.

Pourquoi le dit-on? D’abord parce que Chadwick n’a jamais rendu public sa condition, et le processus l’a traversé lorsqu’il a filmé et promu l’un des films les plus rentables de l’histoire. Et deuxièmement, parce qu’il s’agit d’un acteur qui, de sa cour, a dirigé un mouvement représentant la communauté noire.

Et maintenant, En l’honneur de son travail et de son nom, ils ont lancé une pétition pour retirer une statue et la remplacer par celle de Chadwick Boseman.

Une statue de Chadwick Boseman en Caroline du Sud

Chadwick Boseman est né en novembre 1979 à Anderson, en Caroline du Sud, l’un des États comptant le plus grand nombre d’esclaves au 19e siècle. (Plus de 50 pour cent de sa population l’était). Son histoire avec la question de l’esclavage, du racisme et de la ségrégation est donc assez compliquée à ce jour.

En ce lieu, il y a un musée où il y a un mémorial en l’honneur des confédérés (Système économique et politique des états du sud qui, au XIXe siècle, dépendait de l’agriculture, qui était travaillée par des esclaves noirs). États confédérés, tout comme la Caroline du Sud, ils ont cherché à se séparer des États-Unis et à exister en tant que nation indépendante, qui a cédé la place à la guerre civile et à l’éradication de l’esclavage.

De cette façon, plus de 7 mille personnes ont demandé que ce monument soit enlevé pour y mettre une statue de Chadwick Boseman, afin que la communauté «puisse rendre hommage à quelqu’un d’Anderson, en Caroline du Sud, qui a pu changer l’industrie du cinéma. Il a ouvert de nombreuses portes à d’innombrables jeunes hommes noirs à travers ses rôles principaux tels que « Black Panther » ou « Marshall »« .

Boseman, un vrai héros

Il a fait ses premiers pas en tant qu’acteur sur le petit écran dans des séries comme Law and Order, CSI et Cold Case. En 2008, il a fait ses débuts au cinéma sur The Express où il a joué un rôle de soutien en tant que Floyd Little, joueur de football des Denver Broncos qui a annoncé en 2020 qu’il avait un cancer.

C’était le premier d’une myriade de performances de Chadwick Boseman représentant la communauté afro-américaine.

En 2013, il a eu son premier rôle principal dans 42 dans lequel il a donné vie à Jackie Robinson, le premier joueur de baseball noir à entrer dans les ligues majeures du sport. Un an plus tard, Boseman imité James Brown dans la biographie Get on Up. En 2016, il a atteint l’une des plus grandes productions de sa carrière en Dieux d’Egypte pour jouer Thoth.

Cependant, C’est cette même année qu’il fait sa première apparition dans le personnage le plus important de sa carrière: T’Challa dans Captain America: Civil War.. Et ce n’était pas tout. En 2016, il a également joué et produit Message du roi.

En 2017, il est venu au drame de Marshall jouera Thurgood Marshall, le premier afro-américain nommé à la Cour suprême qui a réussi à rompre avec la structure juridique qui a validé la ségrégation raciale dans les États du sud comme la Caroline du Sud de Boseman.

Voir sur YouTube

Panthère noire

Puis j’arrive Février 2018 et la tranche solo de Black Panther où il est revenu à son personnage de T’Challa. Wakanda Forever est né.

Le film est devenu, à cette date, le plus gros chiffre d’affaires du MCU et continue actuellement d’être celui qui a reçu les meilleures critiques. Black Panther est également devenu le premier film de super-héros à recevoir une nomination aux Oscars pour le meilleur film. Et ainsi, Chadwick Boseman était devenu l’une des figures les plus reconnues au monde, un représentant de la minorité noire en Amérique, et sans le savoir, un vrai héros de la vie.

Honneur à qui l’honneur est dû: les enfants rendent hommage à Chadwick Boseman en organisant des funérailles pour «Black Panther»

Des mois après la première de Black Panther, retourné pour Avengers: Infinity War. En 2019, Endgame est sorti et a dirigé l’une des scènes les plus émouvantes de l’univers cinématographique Marvel. Ce 2020, son dernier, est apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee, que plus qu’un film est une déclaration de la puissance historique de sa communauté.

Écoutez le portrait que nous avons réalisé en l’honneur de Chadwick Boseman dans #SopitasXAireLibre: