Kareena Kapoor Khan est prête à fêter son 40e anniversaire le 21 septembre. L’actrice est aperçue dans la ville avant la célébration.

Publié: 20 septembre 2020 PHOTOS: Kareena Kapoor Khan est de bonne humeur alors qu'elle sort dans une tenue bleue élégante

Kareena Kapoor Khan ne manque jamais de nous impressionner chaque fois qu’elle sort. Raison? Eh bien, c’est bien sûr son sens du style impeccable et ses choix de mode vestimentaire. Et nous ne pouvons certainement pas nier le fait que les talents d’acteur de Bebo sont tout simplement géniaux. L’actrice a terminé 20 ans dans l’industrie et continue de régner sur le cœur de millions de personnes. Elle a un an de plus le 21 septembre et nous attendons tous avec impatience de superbes photos de la fille d’anniversaire!

Pendant ce temps, alors que nous parlons de cela, nous sommes tombés sur des photos exclusives de l’actrice de Laal Singh Chaddha alors qu’elle sortait dans un avatar élégant. Kareena porte une tenue bleue ample et une paire de talons blancs assortis. La meilleure partie est que Bebo semble être de bonne humeur alors qu’elle fait signe aux punaises et affiche un sourire radieux. L’actrice laisse ses cheveux ouverts et son jeu de maquillage est sur le point.

Découvrez les photos ci-dessous:

Sur le plan professionnel, Kareena Kapoor Khan a été vue pour la dernière fois dans Angrezi Medium avec Irrfan Khan, Radhika Madan et Dimple Kapadia. Elle collaborera à nouveau avec Aamir Khan pour Laal Singh Chaddha qui est un remake du film hollywoodien de 1994 Forrest Gump avec Tom Hanks. À partir de maintenant, les fans ardents de l’actrice sont satisfaits car elle est prête à accueillir son deuxième enfant avec Saif Ali Khan. Et oui! La façon dont elle réussit son jeu de style maternité mérite des éloges.

