Alors que Kareena Kapoor Khan se prépare pour la célébration de son anniversaire, sa sœur Karisma Kapoor et leurs parents Randhir Kapoor et Babita arrivent pour la même chose. Regardez les photos.

Écrit par



Swetlana Neog



Mumbai Publié: 20 septembre 2020 22 h 41 PHOTOS: Karisma Kapoor, Randhir Kapoor et Babita arrivent chez Kareena Kapoor Khan avant son anniversaire

Kareena Kapoor Khan est sur le point de fêter ses 40 ans le 21 septembre 2020. De plus, les souhaits se sont déjà répandus pour l’actrice de tout le pays. Eh bien, cette année appelle à une double célébration pour Bebo. C’est parce qu’elle a passé 20 ans à Bollywood et qu’elle est prête à accueillir son deuxième enfant avec Saif Ali Khan. À partir de maintenant, nous attendons avec impatience d’avoir un aperçu de la célébration de l’anniversaire de Kareena dans sa résidence à Mumbai.

Pendant ce temps, la sœur de la star de Laal Singh Chaddha, Karisma Kapoor, et les parents Randhir Kapoor et Babita sont déjà arrivés à sa résidence avant les célébrations d’anniversaire. Karisma Kapoor a l’air fabuleuse dans une robe midi entièrement noire pendant qu’elle se masque et adhère à la nouvelle normalité. L’acteur vétéran Randhir Kapoor, quant à lui, est tout habillé. Babita Ji reste décontractée dans un haut bleu et un pantalon blanc. Tous les trois ont adopté des mesures de précaution en arrivant et portaient des masques.

Découvrez les photos ci-dessous:

D’autre part, Kareena Kapoor Khan a également été aperçue en train de sortir de la ville il y a quelques heures. L’actrice avait l’air super élégante dans une tenue bleue alors qu’elle était cliquée par les paparazzi. Sur le plan du travail, Bebo sera ensuite vu dans Laal Singh Chaddha qui présente également Aamir Khan. Tous deux ont déjà travaillé dans des films comme 3 Idiots et Talaash. Il se trouve que c’est un remake du film hollywoodien de 1994 Forrest Gump avec Tom Hanks qui a été un énorme succès à l’époque.

Lisez aussi: PHOTOS: Kareena Kapoor Khan est d’humeur joyeuse alors qu’elle sort dans une tenue bleue élégante

x Votre commentaire a été soumis à la file d’attente de modération