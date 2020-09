Après l’interrogatoire de Jaya Saha dans l’affaire du lien avec la drogue, le PDG de KWAN, Dhruv Chitgopekar, a également été convoqué par le NCB pour la deuxième fois. Il est arrivé mercredi pour interrogatoire après le cinéaste Madhu Mantena.

8371 lit Mumbai Mise à jour: 23 septembre 2020 16:24 PHOTOS: Le PDG de KWAN, Dhruv Chitgopekar, se présente devant la BCN le deuxième jour consécutif pour enquêter sur une affaire de lien avec la drogue

Mercredi, après la comparution du cinéaste devant le Bureau de contrôle des stupéfiants, le PDG de KWAN, Dhruv Chitgopekar, est également arrivé pour la deuxième fois pour être interrogé par l’agence. Dhruv est le PDG de l’agence de gestion des talents où travaille Jaya Saha. Après que les conversations présumées de Jaya avec Rhea Chakraborty, Sushant Singh Rajput et d’autres aient fait surface, elle aussi a été interrogée et a été appelée pour le troisième jour consécutif au bureau de la BCN. Jaya aurait avoué avoir acheté de l’huile de CBD pour Rhea, Sushant et Shraddha Kapoor.

Dans le cadre de l’affaire, Dhruv devait également être interrogé un deuxième jour consécutif avec Jaya pour savoir s’il était au courant de l’achat de drogue par Jaya Saha. Outre Dhruv, le Times Now a rapporté qu’Abigail Pande et Sanam Johar avaient également été convoqués pour un interrogatoire au bureau de la NCB aujourd’hui car ils auraient eu des liens avec des vendeurs de drogue. Le nom de Jaya Saha lors de discussions avec Rhea où elle a suggéré de l’huile de CBD à l’actrice pour l’acteur décédé.

Désormais, selon les dernières mises à jour, Jaya ainsi que le cinéaste Madhu Mantena et Dhruv seront interrogés par le BCN sur les prétendues discussions sur la drogue qui ont été découvertes. En outre, les noms de la directrice de Deepika Padukone, Karishma Prakash, et de l’actrice de Padmaavat elle-même auraient été sous le scanner du BCN. Il y a un jour, il a été rapporté que Karishma avait demandé une exemption d’interrogatoire par la NCB en invoquant une mauvaise santé comme raison. En dehors de cela, selon Times Now, Jaya Saha aurait admis qu’elle avait acheté de l’huile de CBD pour Rhea, Sushant et Shraddha Kapoor. Après que le NCB ait attrapé quelques autres trafiquants de drogue, plusieurs acteurs de Bollywood seraient passés sous le scanner de l’agence. Le NCB aurait révélé qu’ils interrogeraient d’abord le manager de Deepika et, si nécessaire, l’actrice pourrait également être convoquée.

