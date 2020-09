Nora Fatehi ne manque jamais d’attirer l’attention chaque fois qu’elle sort en public. En attendant, découvrez quelques-unes de ses dernières photos.

Nora Fatehi a fait ses preuves à Bollywood il y a longtemps. La diva canadienne fait désormais partie intégrante de l’industrie cinématographique. Nora nous a hypnotisés avec ses pas de danse dans des chansons comme Dilbar et Saki Saki. En dehors de cela, elle a également prouvé ses prouesses d’actrice dans des films comme Street Dancer et Batla House. L’actrice est connue pour sa beauté absolue et il ne fait aucun doute qu’elle bénéficie d’un énorme fan qui la suit dans tout le pays.

Alors que nous parlons de cela, nous sommes tombés sur des photos exclusives de Nora Fatehi alors qu’elle a été photographiée en ville dimanche. L’actrice était en route vers un bureau de la maison de production lorsque les punaises l’ont aperçue. Comme d’habitude, la fille Manohari leur répondit joyeusement. Nora porte un t-shirt blanc associé à un short bleu que l’on peut voir sur les photos. Elle garde également ses cheveux brillants ouverts.

Sur le plan du travail, Nora Fatehi est apparue pour la dernière fois dans Street Dancer 3D avec Varun Dhawan, Shraddha Kapoor et Aparshakti Khurana dans les rôles principaux. Elle sera ensuite vue dans Bhuj: The Pride of India qui comprend également Ajay Devgn, Sanjay Dutt et Sonakshi Sinha dans les rôles principaux. L’actrice est apparue dans de nombreuses vidéos comme Pachtaoge face à Vicky Kaushal, Naah aux côtés de Harrdy Sandhu, Baby Marvaake Manegi avec Raftaar, Pepeta, Dilbar version arabe, et d’autres. Elle était également une candidate de Bigg Boss 9.

