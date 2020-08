C’est une grande qualité et s’il y avait plus de générosité dans le monde, ce serait bien mieux. Il est temps de connaître le meilleures phrases de générosité, des citations et des réflexions puissantes qui nous feront voir que nous avons vraiment besoin d’elle pour être meilleur dans la vie et parmi les gens. Ces citations proviennent d’une grande variété d’auteurs, beaucoup d’époques indistinctes, mais elles en ont beaucoup à nous apprendre.

Lisez-les, apprenez-les et croyez-les, vous pouvez même les appliquer au quotidien.

Patience, gentillesse, générosité, humilité, délicatesse, dévouement, tolérance, innocence, sincérité. Ce sont les choses qui constituent le plus grand bien; Ils sont dans l’âme de l’homme qui veut être présent dans le monde et proche de Dieu.

Paulo Coelho

La vraie générosité est une offrande; donné gratuitement et par amour. Sans attaches. Pas d’attentes.

Suze Orman

Aucun homme digne ne demandera à être remercié pour ce qui ne lui coûte rien.

Terence

Attirer l’attention sur votre générosité, c’est indiquer que les autres vous sont redevables et que vous attendez réparation.

Marvin Harris

Être humble envers les supérieurs est un devoir; à égal, un jeton de courtoisie; envers les inférieurs, preuve de noblesse. Ce sont des phrases de générosité.

Benjamin Franklin

Les gagnants reconnaissent les contributions des autres grâce à l’utilisation généreuse de positifs honnêtes. Ils encouragent une plus grande participation et réalisation en récompensant tous les efforts et réalisations.

Irene C. Kassorla

Un grand homme est connu pour trois signes: la générosité dans la conception, l’humanité dans l’exécution et la modération dans le succès.

Otto Von Bismarck

Soyez pratique et généreux dans vos idéaux. Gardez les yeux sur les étoiles et gardez les pieds sur terre.

Théodore Roosevelt

Le plaisir secret d’un acte généreux est le plus grand plaisir d’un esprit élevé.

John Dryden

C’est le pouvoir de la générosité vivifiante: faire du bien aux autres, simplement parce que vous le pouvez.

Jan Grace

La générosité sans délicatesse, comme l’ingéniosité sans jugement, provoque généralement à la fois douleur et plaisir.

Frances Burney

Ne mesurez jamais votre générosité par ce que vous donnez, mais par ce qu’il vous reste.

Mgr Fulton J. Sheen

Il n’y a qu’une seule façon d’être heureux: vivre pour les autres.

Léon Tolstoï

Pour moi, la vraie générosité est comme ça: vous donnez tout et vous avez toujours l’impression que cela ne vous a rien coûté.

Simone de Beauvoir

