Le groupe de studios Pinewood a lancé un centre de croissance des industries de l’écran appelé Screen Hub sur son site de Buckinghamshire, en Angleterre, avec un investissement de 450 millions de livres sterling (583 millions de dollars).

Le hub sera basé sur un site de 77 acres au sud et immédiatement adjacent au studio emblématique existant qui a abrité des franchises mondiales, notamment «Star Wars» et James Bond. Il comprendra une attraction touristique internationale inspirée du cinéma de 350 000 pieds carrés intitulée Pinewood Studio Experience; de nouvelles installations de production cinématographique avec des liens «en direct» avec l’expérience; un pôle de formation et de compétences pédagogiques; un pôle de croissance des entreprises des industries créatives; et un campus vert.

Le groupe estime que le hub entraînera la création de quelque 3500 nouveaux emplois, ajoutera 230 millions de livres (298 millions de dollars) par an à l’économie et 125 millions de livres (162 millions de dollars) chaque année à l’industrie du tourisme. Le projet mettra en œuvre les propositions contenues dans l’accord sur les industries créatives du gouvernement britannique qui investira plus de 150 millions de livres sterling (194 millions de dollars) dans le secteur, l’accord sur le secteur du tourisme qui identifie les zones touristiques à travers le pays et le partenariat pour les entreprises locales du Buckinghamshire (LEP ) stratégie industrielle locale.

Le président du groupe Pinewood, Paul Golding, a déclaré: «Le gouvernement et le Buckinghamshire LEP ont reconnu Pinewood Studios comme un atout économique majeur à améliorer avec la création d’un pôle de croissance d’écran pour le Royaume-Uni. Nous sommes heureux de pouvoir répondre avec ce programme. Nous examinons une expérience de visiteur depuis un certain temps et pensons que le moment est venu de la présenter. Le projet renforcera le cinéma britannique et créera des emplois et des dépenses indispensables. Nous espérons que notre application de planification recevra un large soutien. »

Le groupe Pinewood prépare la candidature et entamera des consultations avec la communauté locale et les parties prenantes au sens large la semaine prochaine.

L’année dernière, Disney a signé un accord à long terme pour occuper la plupart des scènes de Pinewood.