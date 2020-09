Partager

Les frères Russo préparent le film Tyler Rake 2 (Extraction 2) pour Netflix et mettra en vedette plus d’acteurs de l’univers cinématographique Marvel.

Après avoir réalisé Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014), Captain America: guerre civile (2016), Avengers: guerre à l’infini (2018) et Avengers: Fin de partie (2019), les frères Russo ont tissé des liens avec de nombreux acteurs du Univers cinématographique Marvel, c’est pourquoi ils en ajouteront dans le film Tyler Rake 2 de Netflix.

Grâce à l’esprit brutal et souvent étonnant du réalisateur Sam Hargrave lorsqu’il s’agit de créer des scènes d’action et des performances frappantes de Chris Hemsworth Comme Tyler Rake, le film a fini par devenir l’original Netflix le plus regardé de tous les temps. Comme il a accumulé près de 100 millions de flux au cours des quatre premières semaines, il était disponible. C’est pourquoi il est normal qu’ils commencent immédiatement à préparer Tyler Rake 2.

Ainsi est née une franchise.

La production ne devrait pas encore commencer avant un certain temps, mais les frères Russo (qui ont produit l’original, avec Joe écrivant le scénario) veulent faire venir plus de stars de Marvel pour rejoindre le casting. Chris Evans (Captain America) est le nom actuel en haut de la liste, ce n’est pas le seul. Puisqu’il est aussi question de Tom Holland (Spider-Man) et Brie larson (Capitaine Marvel).

Tous ont des liens avec les frères Russo et Netflix. Depuis Chris Evans sera en première L’homme gris sur la plateforme de streaming, Tom Holnad fera de même avec Le diable à toute heure et Brie Larson ont réalisé et joué Boutique de licorne pour Netflix.

C’est pourquoi il y a tant de possibilités pour lesquelles ils signent Tyler râteau 2 et ainsi ils peuvent à nouveau partager l’écran avec leur ami Chris Hemsworth comme ils l’ont déjà fait dans les films Marvel. Espérons qu’ils confirmeront bientôt le casting du film et le synopsis. Nous pouvons donc savoir s’ils continueront l’histoire ou si ce sera une préquelle.

