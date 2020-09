▲ L’actrice britannique Tilda Swinton à son arrivée à la projection du premier film de la rencontre de Venise . photo

▲ Andrea Morricone (à droite) apprécie les applaudissements après avoir dirigé la Roma Symphony, qui a interprété la bande originale de Once Upon a Time in America, composée par Ennio, son père Photo .

▲ Membres du jury, présidé par Cate Blanchett (au centre) Photo Ap

.

Journal La Jornada

Jeudi 3 septembre 2020, p. 6

Venise. Le 77e festival international de Venise, La Mostra, s’est ouvert ce mercredi par une cérémonie sobre au Palacio del Cine. Il s’agit de la première grande réunion du genre à se tenir après l’enfermement de la pandémie.

Lors de la cérémonie, marquée par des mesures sanitaires, une distance saine et des masques faciaux, avec la présence de l’Australienne Cate Blanchett, de l’acteur américain Matt Dillon et de l’actrice britannique Tilda Swinton, un hommage a été rendu aux victimes de Covid-19 et a exhorté le monde du cinéma à renaître après l’année noire du secteur.

Devant un Cinema Palace blindé, avec de nombreux invités, l’actrice italienne Anna Foglietta, marraine de l’événement, a foulé seul le tapis rouge. Nous avons le devoir de construire le monde à venir, a-t-il déclaré avant de déclarer le festival inauguré. Lors de la cérémonie d’ouverture, Swinton a reçu le Lion d’or pour l’œuvre de toute une vie.

Les tristes notes du film Il était une fois l’Amérique, d’Ennio Morricone, décédé cette année, a marqué la soirée.

Après tant de mois d’enfermement et de blocus, nous devons trouver le courage de rouvrir les salles de cinéma, de commencer à produire des films, de fabriquer de bons produits afin de convaincre le public qu’il est temps de retourner au cinéma, a déclaré Alberto. Barbera, directeur de la Mostra, la veille dans une interview.

Les organisateurs ont installé un mur d’environ 2 mètres de haut, le long du tapis rouge, devant le Palais du Cinéma. Là, sur des gradins numérotés et à bonne distance, sont logés photographes et cameramen, tous strictement vêtus de noir et masqués. C’est l’image symbolique de la nouvelle édition du festival, sans chasseurs de selfie ni autographes.

Le premier grand festival international à se tenir au milieu de la pandémie, qui se terminera le 12 septembre, se déroule malgré la réduction du nombre d’invités et des sections parallèles. Les salles seront à 50% de leur capacité.

Une crise similaire n’est rappelée qu’à l’époque de la Seconde Guerre mondiale ou dans le climat de protestation des années 1960.

Restrictions sanitaires

Les participants doivent réserver des billets pour toutes les sessions, y compris les conférences de presse. Ils doivent également subir un contrôle de température. Le système indique la chaise réservée, ce qui facilite le suivi de la personne en cas de symptômes.

«Il fallait faire une fête respectant toutes les mesures sanitaires (…). Fini les films en streaming, l’expérience d’aller au cinéma nous manque et il est temps de recommencer », anticipe Barbera.

Ceux qui arrivent de l’extérieur de la zone Schengen, ainsi que d’Espagne, de Grèce, de Croatie et de Malte, doivent présenter un résultat de test négatif.

Pour Blanchett, président du jury, ce fut un miracle de participer à la Mostra et de saluer la créativité et la force des cinéastes qui ont terminé leurs films dans des conditions aussi difficiles.

Je crois que l’industrie cinématographique, comme tous, a connu des mois très difficiles et doit faire un effort pour resurgir, a déclaré l’Australien lors d’une conférence de presse. Je pense que nous sommes une espèce très rare qui n’apprend pas d’exemples douloureux, tels que la terrible tension que l’Italie a traversée. Nous nous comportons souvent d’une manière plutôt obtuse, fragmentée et destructrice, ce qui n’est pas utile, a-t-il soutenu.

Le film Lacci (Lazos), de l’Italien Daniele Luchetti, a ouvert la Mostra. C’est la première fois en 11 ans qu’un film italien ouvre la rencontre. C’est une sorte de message des organisateurs pour soutenir l’industrie du pays.

Le film a été projeté simultanément dans 100 salles de la péninsule afin d’être vu par des cinéphiles qui ne pouvaient pas se rendre à Venise pour assister au festival, dans lequel 60 longs métrages dans cinq catégories et 15 courts métrages, ainsi qu’une série de LA TÉLÉ.

Contrairement aux éditions précédentes, dans celle-ci, 44% des films en compétition ont été réalisés par des femmes.

Solidarité des directeurs de festival

Les directeurs des concours de Cannes, Berlin, Rotterdam, Saint-Sébastien, Locarno, Karlovy Vary et Londres ont assisté à l’ouverture de la rencontre, en signe de solidarité avec une industrie durement touchée par la pandémie.

Thierry Fremaux, réalisateur cannois, a raconté: Lors de notre conversation en mars, nous avons tous ressenti l’énorme solitude des artistes, qui se demandaient également ce qui allait se passer. De nombreux tournages ont été arrêtés, de nombreuses sorties ont été annulées et l’idée que le festival puisse se faire pendant que les cinémas étaient fermés (…) leur a fait du bien.

Abandonnant leurs rivalités, les directeurs des concours ont tenu une conférence de presse conjointe et ont promis de continuer à travailler pour l’industrie cinématographique.

Ils ont souligné que les festivals sont avant tout une forme de soutien et de promotion du cinéma dans le monde.

La présence de directeurs de festivals au Lido de Venise est un signe de solidarité avec l’industrie cinématographique mondiale, qui a été durement touchée par la pandémie, ainsi qu’avec d’autres collègues qui ont dû annuler ou reporter leurs festivals, a-t-il souligné. la Mostra dans un communiqué de presse.

Ce que cette situation nous a montré, c’est que nous pouvons surmonter toutes sortes de crises si nous travaillons ensemble, a déclaré Barbera.